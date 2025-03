Les services de réparation d’urgence : des coûts élevés et des pratiques douteuses

Le SPF Economie a enregistré une hausse alarmante des signalements concernant les services de réparation d’urgence, tels que les plombiers, serruriers et électriciens. En 2024, plus de 1.000 plaintes ont été déposées, révélant des pratiques abusives et des coûts excessifs.

Vous sortez de chez vous, vous claquez la porte et… vos clés sont encore à l’intérieur. Vous appelez rapidement un serrurier, qui prétend vous tirer d’affaire pour 100 euros. Mais après la réparation, vous recevez une facture de 450 euros …

L’an dernier le SPF Economie a enregistré une augmentation significative des signalements liés aux services de réparation, avec 1.068 plaintes enregistrées. Cela représente une hausse de 27 % par rapport à 2023 (844 signalements) et presque un doublement par rapport à 2021 (591 signalements). Les plombiers sont les plus souvent mis en cause (382 signalements), suivis des électriciens (249), des professionnels de la toiture (223) et des chauffagistes (76).

Les principales problématiques signalées incluent des prix excessifs, un démarchage abusif, des informations incomplètes sur les coûts et une mauvaise exécution des travaux. En 2024, l’Inspection économique a effectué 93 contrôles, émettant 32 avertissements et dressant 18 procès-verbaux. Les infractions concernent principalement l’obligation d’information précontractuelle, comme l’absence d’information sur le droit de rétractation, la garantie légale, le coût total et les modalités de paiement.

L’urgence augmente les risques

Les signalements se concentrent sur un nombre limité d’entreprises, ce qui facilite les enquêtes du SPF Economie. “Les problèmes liés aux services de réparation restent un phénomène bien connu. De nombreux signalements concernent le même nombre limité d’entreprises”, déclare Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie.

En situation d’urgence, les consommateurs sont souvent moins vigilants, augmentant ainsi le risque de factures exorbitantes ou de travaux mal exécutés, observe le SPF Economie. Certaines entreprises profitent de cette situation en appliquant des tarifs flous ou en facturant des frais supplémentaires sans accord préalable.

Trois conseils

Pour éviter ces désagréments, le SPF Economie recommande de suivre trois conseils essentiels.

Un, « soyez prévoyant ». Conservez les coordonnées de services de réparation fiables dans votre région et demandez des recommandations à votre entourage.

Deux, « vérifiez les offres suspectes ». Méfiez-vous des offres trop alléchantes et comparez plusieurs devis avant de faire votre choix.

Trois, « demandez des confirmations écrites ». Exigez une confirmation écrite du prix total avant le début des travaux et assurez-vous de comprendre les garanties offertes.

Que faire en cas de litige ?

Si vous êtes victime de pratiques frauduleuses, signalez-le via ConsumerConnect. L’Inspection économique pourra alors décider d’ouvrir une enquête pour mettre fin à ces abus.

ConsumerConnect est la nouvelle plateforme en ligne du SPF Economie qui permet de connaître les droits et obligations des consommateurs. Elle permet de s’informer sur les actions que à entreprendre si un consommateur estime qu’une entreprise a violé ses droits et plus particulièrement permet de découvrir comment résoudre un litige à l’amiable. S ce n’est pas possible, quel service de médiation peut être sollicité. Et elle permet aussi de poser des questions à des experts du SPF Economie