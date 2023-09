Les achats transfrontaliers explosent

L’information a été révélée ce mardi par nos confrères du Soir: les achats transfrontaliers atteignent un nouveau record.

Le très lent reflux de l’inflation alimentaire chez nous est évidemment la cause principale de cet engouement pour les supermarchés de nos voisins. Selon les derniers chiffres compilés par le bureau d’études GfK (août 2022 à juillet 2023), l’ensemble des achats FMCG (les biens de grande consommation) effectués par les Belges à l’étranger ont augmenté de 54% en valeur.

Certes, ces achats ne représentent que 2,6% des dépenses belges en FMCG mais il s’agit d’un nouveau record. Gfk s’est penché sur le cas particulier des trois provinces wallonnes limitrophes du nord de la France (Hainaut, Namur et Luxembourg): les achats effectués en France y ont augmenté de 83%! Dans ces trois provinces, la part de marché de ces achats atteint 5,9%, soit plus du double de la moyenne nationale. Gfk évoque un phénomène régional puisque les achats dans les supermarchés néerlandais (+ 30%), allemands et luxembourgeois (+ 9%) n’ont pas augmenté de façon identique.