L’enquête Eurobaromètre pour la Belgique révèle que la majorité des personnes interrogées sont satisfaites de leur vie, mais l’inflation et le coût de la vie restent des préoccupations majeures.

Selon l’Eurobaromètre, une étude bisannuelle visant à évaluer les tendances de l’opinion publique dans les États membres de l’UE, la majorité (86 %) des personnes interrogées en Belgique déclarent être satisfaites ou plutôt satisfaites de leur vie, contre 84% pour les autres Européens. Environ 44 % des répondants disent s’inquiéter de l’inflation, et 57 % sont affectés par le coût de la vie élevée. Les préoccupations principales des Belges incluent la migration (20%).

Selon 28 % des répondants, c’est le premier problème auquel l’Union européenne doit faire face. 71% des personnes interrogées sont favorables à une politique européenne commune en matière de migration (UE27 : 69%). 70% des personnes interrogées sont également favorables à un renforcement des frontières extérieures de l’Union européenne avec davantage de gardes-frontières et de garde-côtes européens (UE27 : 75%). C’est d’ailleurs un élément important du nouveau pacte sur l’asile et la migration proposé par la Commission et sur lequel le Conseil de l’UE et le Parlement européen viennent de conclure un accord politique.

Réduire la dépendance énergétique

En outre, 16 % des citoyens belges se déclarent préoccupés par l’environnement et le changement climatique ce qui est supérieur à la moyenne européenne (UE27 : 13%). Une préoccupation environnementale plus élevée que la moyenne européenne est notée, avec 83 % des sondés demandant des normes strictes pour le climat dans les accords commerciaux.

Par ailleurs, les Belges soutiennent largement l’aide à l’Ukraine et souhaitent réduire la dépendance énergétique à l’égard de la Russie. Ils appellent à une aide humanitaire pour l’Ukraine et sont favorables à l’accueil de réfugiés de guerre dans l’UE.

L’étude montre une satisfaction générale envers la réponse nationale et européenne à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La plupart souhaitent réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. La décision d’ouvrir des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE et de lui offrir un soutien financier supplémentaire a été saluée lors du sommet européen.

L’enquête en Belgique s’est déroulée après l’invasion russe en Ukraine et a couvert les préoccupations personnelles des citoyens, la situation économique, les relations avec l’UE et les réponses aux crises géopolitiques en cours.