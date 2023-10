La seconde main, un secteur menacé par les punaises de lit?

Petite bête, gros fléau… En France, et désormais aussi en Belgique, les punaises de lit s’invitent de plus en plus souvent dans les maisons et les appartements. La faute à la seconde main? Pointé du doigt, le secteur pourrait perdre des adeptes.

Disparues de la vie quotidienne dans les années 1950, les punaises de lit reviennent en force. D’abord chez nos voisins: depuis plusieurs semaines, les foyers français ainsi que les transports publics sont confrontés à une infestation de ces nuisibles. Mais également chez nous. S’il n’y a pas encore lieu de s’alarmer, les sociétés de désinsectisation constatent une augmentation des interventions liées aux punaises de lit depuis l’été.

Les causes de cette recrudescence : l’évolution de notre mode de vie. On voyage plus fréquemment et plus loin. « Sans le savoir, les vacanciers ont rapporté du sud ces passagers clandestins dans leurs bagages, leurs vêtements ou autres », explique à la RTBF Frédéric Francis, professeur d’entomologie à Gembloux Agro-Biotech de l’ULiège. Deuxième coupable selon lui? La crise climatique et la hausse des températures. Ce début d’automne 2023 est relativement doux. Cette semaine encore, des maxima de 18 à 23 degrés sont attendus. « Les punaises ne dérogent pas à la règle des autres insectes. Leurs cycles s’accélèrent quand la température augmente et les populations se multiplient. »

Elles se glissent dans les vêtements

Le succès de la seconde main et le développement de la vente de vêtements d’occasion favoriseraient aussi le transport des punaises de lit. Selon une étude de l’institut Ipsos, il s’agirait même de la quatrième source d’infestation, après les voyages, les interactions avec des proches touchés et l’emménagement dans un lieu déjà infesté.

Comment? Les bestioles se faufilent et se dissimulent dans les vêtements. Difficile alors de les apercevoir. Seule la présence de petites taches noires sur les tissus – leurs excréments – peut éventuellement mettre la puce à l’oreille. Mais lorsque l’on achète des pièces sur les plateformes en ligne, impossible de vérifier si lesdits vêtements sont contaminés.

Et il n’y a pas que les vêtements qui sont touchés, les meubles anciens peuvent rapidement être infestés. Les punaises de lit se réfugient principalement dans le mobilier de chambre, c’est-à-dire le matelas, le sommier, ainsi que la table de chevet.

Une réalité qui peut éloigner les amateurs. Certains habitués des magasins de seconde main ou de sites comme Vinted auraient déjà pris la décision de stopper leurs achats. Pour autant, il est inutile de tomber dans la psychose et de boycotter les friperies, les brocantes ou les sites de seconde main. Il existe des gestes simples pour limiter les risques.

Voici quelques astuces pour continuer vos achats en assurant vos arrières.