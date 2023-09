L’inflation peine à ralentir en Belgique, notamment en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des services. Un tableau sombre, qui cache pourtant quelques tendances positives. Non, les coûts n’augmentent pas partout.

Le café? On s’en passera cette semaine… De la viande? Et si on devenait végans? Faire le plein de carburant? On prendra le bus ces prochains jours… Après des mois de baisse, l’inflation se stabilise en Belgique, au grand dam des consommateurs qui aimeraient retrouver les prix d’antan. Si l’énergie a longtemps été une source de tracas pour les ménages belges, c’est l’alimentation qui apporte aujourd’hui la plus grosse contribution à l’inflation. Chiffrée à 4,09% en août, la hausse générale des prix des biens et services impacte en effet le pouvoir d’achat des Belges, selon les dernières données publiées par Statbel.

Pire encore: le budget mensuel consacré à l’alimentation atteint des sommets. En mars dernier, les ménages belges auraient ainsi dépensé 30,4% de leur salaire pour l’achat de la nourriture (soit le poste de dépenses le plus important de leur budget) contre 23,8% pour le loyer. Et quand bien même l’inflation connaîtrait une baisse dans les supermarchés, l’histoire nous montre que cette diminution ne se répercute pas nécessairement sur les prix affichés en rayons. Pire encore, certains tarifs continuent d’augmenter, selon une analyse réalisée début du mois d’août.

Rien d’étonnant donc si certains préfèrent fuir les commerces belges pour aller faire leurs courses de l’autre côté de la frontière. En mai, Gondola Academy indiquait un chiffre révélateur: « Faire ses courses en France coûte jusqu’à 44% moins cher qu’en Belgique ».

Une baisse des prix est-elle possible?

Mais si de manière générale, le « panier de la ménagère » s’allège à mesure que les prix s’alourdissent, tout n’est pas tout noir pour les consommateurs. Une baisse des prix est non seulement possible, mais elle se confirme déjà pour certains produits et services. Plusieurs produits alimentaires et autres, de plus en plus nombreux au fil des semaines, s’achètent en effet un peu moins cher depuis juillet, toujours selon les chiffres de Statbel.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Et pour d’autres, la tendance à la baisse se confirme sur un an.

Lire plus

Ces articles pourraient aussi vous intéresser.