Greedflation: la baisse de prix des matières premières ne profite pas aux consommateurs, selon Testachats

Testachats a constaté une inflation de 17% par rapport à l’année dernière sur 3 000 produits de supermarchés. Bien que certains prix aient légèrement baissé, l’organisation estime que les consommateurs ne profitent pas suffisamment des baisses de prix sur les marchés de gros internationaux. Testachats a alerté l’Autorité de la concurrence à ce sujet.

En mars, Testachats enregistrait une « inflation record » de plus de 20% dans les supermarchés. Trois mois plus tard, elle stagne encore à 17%. L’inflation diminue, « mais trop lentement« , alors que les prix de l’énergie et de certaines matières premières ont fortement chuté.

L’organisation en veut pour preuve les prix internationaux des céréales, qui enregistrent une baisse depuis octobre 2022. Depuis lors, « sur les 32 sortes de farines étudiées dans le panier de Testachats, seules 10 sont devenues moins chères, 5 ont gardé le même prix et 17 sont devenues plus chères« , illustre Testachats. La situation en « encore pire » pour l’huile de friture : depuis la chute des prix internationaux des huiles végétales en mars 2022, aucune huile de friture n’a vu son prix baisser.

Ces constats ont amené Testachats à interpeller l’ABC pour qu’elle enquête sur la question de la « greedflation » (inflation causée par l’augmentation des profits, NDLR). « Il est urgent d’avoir des données objectives à ce sujet permettant de prendre les mesures nécessaires pour protéger le pouvoir d’achat des ménages », explique Julie Frère, la porte-parole de l’organisation.

