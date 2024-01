Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent… Mais si on ne parvient pas à rembourser un crédit à temps, on peut finir sur la liste noire des mauvais payeurs! Décryptage.

Vous avez contracté un crédit, un prêt hypothécaire ou tout autre type d’emprunt pour financer un projet ou simplement pour maintenir la barque à flot? Une décision qui n’est pas sans conséquence pour le portefeuille: chaque mois, vous devrez rembourser une partie de cette dette… et ses intérêts! Mais il suffit parfois d’un imprévu financier, d’un oubli, d’un budget mal géré ou du coût de la vie qui augmente pour rendre difficile le remboursement de votre crédit. Or, ceux qui ne parviennent pas à respecter leurs obligations financières risquent d’être fichés sur la liste noire des mauvais payeurs de la Banque Nationale de Belgique.

Je suis fiché sur liste noire, qu’est-ce que cela signifie?

Malgré une connotation négative et une mauvaise réputation, la liste noire a été établie à l’origine avec de bonnes intentions. Elle sert en effet à éviter que des emprunteurs ne s’enlisent davantage dans des dettes au point de ne plus pouvoir les rembourser. Il s’agit donc avant tout d’une protection contre soi-même.

À savoir qu’un crédit n’est pas accessible à tous, il faut respecter quelques conditions. Âge, carte d’identité valable, fiches de paie… Les banques analysent votre dossier en profondeur afin de s’assurer que vous êtes capable d’honorer vos engagements financiers. Elles vérifient donc que vous n’êtes pas fiché sur la liste noire des mauvais payeurs.

Il peut arriver qu’en cours de route, le crédit autrefois à votre portée devienne un véritable fardeau, voire un gouffre financier. La banque, ne voyant pas son dû arriver malgré les rappels, sera alors contrainte d’en informer la Centrale des crédits aux particuliers. Vous serez alors fiché sur cette fameuse liste noire des mauvais payeurs. Pas de panique: un unique oubli ne suffit pas à vous discréditer auprès des banques. Ce n’est souvent qu’au bout de trois mois (parfois plus) que les prêteurs vous « dénonceront » à la BNB.

Qu’est-ce que cela implique exactement?

Être fiché, c’est se voir confronté à un mur si jamais vous souhaitez contracter un nouveau prêt. Il est en effet rare qu’un organisme prêteur octroie un crédit à une personne qui s’avère déjà en défaut de paiement. Et ce, même si l’objectif est de rembourser un prêt!

Quant à la gestion de vos affaires bancaires, pas de soucis à avoir: ce n’est pas parce que vous êtes sur la liste noire que vous serez privé de votre carte bancaire, que vous ne pourrez plus effectuer des retraits d’espèces ou même conclure d’autres contrats bancaires (sauf s’ils impliquent un crédit bien sûr).

Pour être rayé de la liste, pas de secret: il faut apurer ses arriérés. Si vous ne le faites pas, vous pourriez rester sur cette liste noire durant 10 ans! Lorsque vous aurez remboursé vos dettes, vous serez de nouveau en mesure de demander un prêt ou d’obtenir une nouvelle carte de crédit. Une « libération » qui n’est néanmoins pas immédiate, puisqu’après régularisation, vos données seront conservées pendant encore un an sur la liste noire. Et pour cause: la suppression ne peut avoir lieu qu’une fois que la Banque Nationale de Belgique a reçu le feu vert du prêteur. Et tout comme Rome ne s’est pas construite en un jour, cette paperasse peut prendre du temps…

Mais normalement, cela ne devrait pas vous empêcher de repartir à la chasse aux crédits, quand bien même le prêteur verrait encore votre nom sur la liste. Tant que vous êtes en règle, que la procédure a été enclenchée auprès de la BNB et que les banques le savent, vous devriez pouvoir contracter à nouveau un prêt. Pour savoir si vous êtes encore fiché, vous pouvez consulter à tout moment votre dossier, soit en ligne, soit en personne en vous présentant directement aux guichets de la Banque Nationale.

Je suis en défaut de paiement, puis-je éviter d’être fiché sur la liste noire?

Pour éviter les ennuis qui résultent de votre endettement, contactez votre banque à temps. N’attendez pas trois mois! En négociant avec votre prêteur, celui-ci peut éventuellement vous proposer quelques solutions: