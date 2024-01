Deux premières semaines de soldes décevantes

À mi-chemin de la période de soldes d’hiver 2024, le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI) établit un constat peu réjouissant pour les détaillants, jeudi. Plus d’un sur trois s’attend à une baisse de son chiffre d’affaires de 10 à 20% par rapport à l’année dernière, elle-même déjà peu convaincante.

Les stocks diminuent trop peu rapidement, relaie le SNI, qui a interrogé une centaine de commerçants et une dizaine d’associations: « plus de la moitié des commerçants ont encore entre 20 et 40% de leurs produits en rayon » et les perspectives pour la deuxième partie des soldes ne sont guère plus optimistes. En conséquence, 52% des détaillants affirment que les remises moyennes pour la seconde partie des soldes seront de minimum 50%. « Il faut clairement essayer de vider les stocks pour faire à la fois de la place et faire rentrer des liquidités mais il est tout aussi clair qu’après une période difficile pour beaucoup, sur le plan financier, le client y regarde à deux fois avant de dépenser son argent », poursuit le syndicat.

Et les perspectives futures ne sont guère plus réjouissantes: 63% des commerçants voient d’un œil négatif la fin de la période de soldes et 37% s’attendent à enregistrer un chiffre d’affaires en baisse entre 10 et 20% par rapport à la même période en 2023. Seuls 13% sont plus optimistes et envisagent une hausse de leur chiffre d’affaires. « C’est loin d’être une bonne nouvelle quand on sait que 2023 n’avait pas été, loin s’en faut, exceptionnelle en raison notamment de l’inflation très forte à l’époque », argue l’organisation.