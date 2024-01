Des rayons vides plutôt qu’une hausse de prix ?Les produits PepsiCo plus disponibles chez Carrefour

L’année commence fort dans les rayons de la grande distribution : Carrefour et la multinationale PepsiCo s’affrontent sur les prix. Les négociations entre fournisseurs et distributeurs s’annoncent compliquées.

Le bras de fer se poursuit entre Carrefour et Pepsi. Après la France, l’enseigne de grande distribution va étendre le retrait des produits du groupe Pepsico aux rayons de ses magasins situés en Espagne, en Italie et en Belgique. Avec une nuance cependant car les clients peuvent toujours commander certains produits en ligne via Carrefour Drive.

Négociation de prix

En cause ? La hausse de prix jugée « innacceptable » par le distributeur français. Ce retrait de produit et le risque de rayon vide qui en découle reflète les discussions houleuses qui ont lieu entre fournisseurs et distributeurs. Chaque année, et parfois même plusieurs fois par an, ceux-ci négocient les prix pour une certaine periode.

L’objectif est simple. Pour le fournisseur, il s’agit de vendre son produit en réalisant le meilleur bénéfice tandis que le distributeur doit l’acheter au meilleur prix. Aucun supermarché ne veut être le premier à augmenter ses prix et les enseignes veulent toujours acheter le moins cher possible afin de pouvoir revendre leurs produits meilleur marché que la concurrence.

“La défense du pouvoir d’achat reste un mot magique pour les distributeurs”, assure Christophe Sancy, rédacteur en chef de Gondola. Ces derniers multiplient les campagnes de communication pour se positionner comme la meilleure alternative pour les consommateurs.

Si les négociations de prix ont toujours été une période compliquée, elles le sont d’autant plus en période d’inflation qui renforce la pression sur les prix. Carrefour n’est pas le premier à retirer des produits de ses rayons en raison d’un désaccord sur les prix, cependant aujourd’hui les distributeurs ne se contentent pas de retirer les produits des rayons mais ils dénoncent la marque, souvent à l’aide de petite affiche sur le produit conerné.

En France les distributeurs vont encore plus loin et signalent également les pratiques de shrinkflation qui consiste à diminuer la quantité pour le vendre au même prix.

Déférencer les produits PepsiCo n’a rien d’annodin. En cause la multinationale possède les marques Pepsi, Lipton, 7 Up, Lay’s, Doritos, Bénenuts ou encore Quaker. Autant de produits qui ne sont dès lors plus disponibles dans les rayons. « Pour le moment, les discussions n’ont pas encore repris », assure Carrefour même si ni l’un ni l’autre n’ont intérêt à faire durer cette situation.