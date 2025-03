Des oeufs de pâques en forte augmentation : certaines marques deux fois plus cher que l’année dernière

Le prix des œufs de Pâques est en augmentation cette année. En cause ? Le prix du chocolat qui a explosé. Christophe Echement, CEO de Pringprice, l’application qui surveille les prix, s’est intéressé aux prix de ces produits et à l’évolution de celui-ci en regard de l’augmentation du prix du chocolat ces derniers mois.

À l’approche de Pâques, les œufs en chocolat font leur grand retour dans les rayons des supermarchés. Christophe Echement, CEO de Pringprice, l’application qui surveille les prix, relève une forte augmentation de ces produits. “Chaque distributeur essaie de se démarquer en proposant des produits intéressants”, explique Christophe Echement. “L’objectif étant de les mettre le plus possible en valeur puisque les consommateurs recherchent ces produits.”

Crise du cacao

Peu surprenant, le prix de ces œufs en chocolat a augmenté cette année, principalement en raison de la hausse du prix du cacao ces derniers mois. Il avait atteint 12.500 dollars la tonne en décembre 2024 avant de redescendre aujourd’hui à 8.000 dollars la tonne, contre 4.000 habituellement. “Cette crise du cacao se répercute inévitablement sur les prix des œufs en chocolat”, confirme le CEO de Pringprice qui précise que tous les produits à base de cacao sont concernés. “Certains plus que d’autres selon la teneur en chocolat que contient le produit.” Et de rappeler que certains fournisseurs achètent mieux que d’autres, les contrats étant étalés sur plusieurs mois ou plusieurs années. “Ça peut se refléter dans les augmentations de prix”, ajoute-t-il.

Hausse des marques propres

Fait plus surprenant, dans son analyse, Christophe Echement relève les très fortes augmentations des marques propres, “en tout cas chez Colruyt et Delhaize.” Carrefour ne propose pas ces produits de Pâques en ligne et n’est donc pas repris dans l’analyse. “Chez Colruyt, on est passé d’un mix de 1kg à 5,79 euros à 12,71 euros, soit une augmentation de près de 120%.” Chez Delhaize, les œufs de Pâques praliné enregistrent quant à eux une hausse de 75%. Là où les Milka ou Shokobons enregistrent des hausses entre 12 et 25% pour leur assortiment. Tous les chiffres sont calculés sur base d’une moyenne du mois passé pour 2025 et une moyenne sur la même période de 2024. Ces variations de prix sont-elles essentiellement dues à la période de Pâques ? “Pas vraiment”, concède le CEO de Ping Price. “Le premier facteur reste l’augmentation du prix du chocolat”, note-t-il. “Mais les produits de Pâques ont toujours eu un prix au kilo supérieur au prix de chocolat traditionnel.”