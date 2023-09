Delhaize : l’e-commerce pour faire revenir les clients ?

Delhaize va ouvrir un tout nouveau centre de distribution pour les livraisons à Forest. Il s’agit du deuxième centre de livraison de commandes en ligne après celui de Puurs et des autres centres régionaux de Gand, Drogenbos et Liège qui plus petits. Le montant de l’investissement n’est pas partagé.

L’objectif de Delhaize est de doubler sa capacité grâce à ce nouveau centre de distribution. L’occasion pour Trends Tendances de s’entretenir avec Chloé Thoelen, en charge de la stratégie et de l’e-commerce chez Delhaize.

Trends Tendances : Pourquoi est-il essentiel pour Delhaize d’ouvrir un nouveau centre de distribution ?

Chloé Thoelen : Le centre de Puurs est arrivé à ses limites. Les ventes en ligne de produits chez Delhaize ont connu une augmentation sans précédent lors de la crise sanitaire, si elles ont connu une augmentation moins importante en 2021, on remarque que depuis 2022 Delhaize enregistre une croissance à deux chiffres. Il était donc nécessaire d’augmenter nos capacités.

Trends Tendances : D’autant que la localisation est idéale…

Chloé Thoelen : Effectivement, le site de Forest est un emplacement central à la périphérie de Bruxelles où Delhaize a une importante clientèle de livraison. Ca va nous permettre d’acquérir davantage d’efficience dans nos activités mais également de limiter la distance des livraisons.

Trends Tendances : Que représente la livraison à domicile pour Delhaize ?

Chloé Thoelen : Les clients qui commandent uniquement en ligne sont assez rares, on veut privilégier l’omnicanalité mais on remarque que l’e-commerce renforce la fidélité des clients. Ceux-ci commandent des paniers beaucoup plus conséquents qu’en magasin, de l’ordre de trois à cinq fois plus. Il y a donc quelque chose à faire au niveau des volumes.

Trends Tendances : Mais l’e-commerce alimentaire n’est toujours pas rentable…

Chloé Thoelen : C’est effectivement toujours un challenge. Si on regarde l’e-commerce de manière isolé, c’est vrai qu’en terme de rentabilité c’est compliqué mais comme je l’ai dit, on s’inscrit dans une approche multicanale et grâce à l’e-commerce, le client devient de plus en plus fidèle.

Trends Tendances : Le challenge reste le dernier kilomètre toujours très coûteux ?

Chloé Thoelen : Nous sommes en train d’étudier quels sont les modes de transports les plus adaptés et les plus durables possibles. Le challenge auquel on doit faire face pour ce dernier kilomètre est que les paniers sont assez conséquents, il faut donc garantir la durabilité mais aussi la rentabilité et la rapidité de livraisons.