Delhaize de Verviers fermé après l’annonce d’un repreneur : « Nous sommes pris en otage par les syndicats »

Depuis l’annonce de nouveaux repreneurs des magasins franchisés Delhaize, certains n’ont pas pu ouvrir leurs portes. Pas toujours par manque de personnel.

L’enseigne au Lion a annoncé le nom des entrepreneurs qui souhaitaient reprendre de nouveaux magasins franchisés. Seulement voilà, depuis cette annonce, certains magasins ont gardé leurs portes fermées. C’est le cas du Delhaize de Verviers. « J’ai eu la mauvaise surprise ce matin », réagit Mathieu Leclercq, directeur du magasin de Verviers.

Pour le directeur, le piquet de grève n’a aucune légitimité puisque celui-ci est composé uniquement de syndicats et non pas de ces collaborateurs. « A l’exception d’une personne, tous les employés étaient prêts à prendre leur poste ce matin », ajoute-t-il. « Nous vivons ça comme une injustice et une prise d’otage par des membres extérieurs à l’entreprise qui souhaitent imposer leur point de vue. »

Les syndicats de leur côté précisent qu’ils souhaitent une représentation collective des travailleurs pour ce magasin dans la mesure où la repreneuse, Anne Doutrepont, gère déjà deux autres magasins dans la région. « Ils se trompent de cible », explique Mathieu Leclercq qui regrette le mauvais signal que cela envoie tant aux clients qu’à l’employeur. « Madame Doutrepont n’était pas présente dans le magasin et la rencontre n’a pas encore eu lieu. »