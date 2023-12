À partir de ce 1er décembre 2023, les tarifs maximaux des crédits à la consommation augmentent. Des modifications qui pourraient impacter vos contrats existants (et futurs!).

Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent », ce message d’avertissement ne vous est pas inconnu? Dans ce cas, lisez ce qui suit avec attention: dès ce vendredi 1er décembre, une ouverture de crédit pourrait vous coûter davantage. Les prêteurs pourront en effet appliquer de nouveaux tarifs pour les crédits à la consommation.

Des coûts limités par la loi

Pas de panique: ces tarifs sont limités par la loi. Cette limite, c’est ce qu’on appelle les taux annuels effectifs globaux (TAEG) maxima. Ces derniers peuvent être revus deux fois par an, le 1er juin et le 1er décembre, en fonction de l’évolution de certains indices de référence.

Cette fois-ci, les TAEG maximaux légaux pour les ouvertures de crédit, parmi lesquelles on retrouve les « cartes de crédit » à remboursement étalé et la possibilité d’aller en négatif sur un compte à vue, progresseront de 2 points de pourcentage, a récemment annoncé le SPF Economie. Ces ouvertures de crédit vont donc augmenter si elles sont assorties d’un taux débiteur variable et que le TAEG correspond au maximum, ce qui est souvent le cas* (voir encadré).

Les TAEG maxima en vigueur au 1/12/2023

Montant Prêt/ventes

à tempérament Ouverture de crédit

avec carte Ouverture de crédit

sans carte Crédit-bail Jusqu’à 1250€ 21,50% 18% 14% 15,50% Entre 1251€ et 5000€ 16% 16% 13% 12% Plus de 5000€ 13% 15% 13% 11% Test-Achats

Votre contrat va-t-il augmenter?

Ces nouveaux maxima sont applicables aux nouveaux contrats de crédit conclus à partir du 1er décembre 2023… mais également aux contrats en cours! Du moins, ceux qui ont un taux variable. Ce qui est le cas des ouvertures de crédit à durée indéterminée. Les contrats existants avec un taux fixe échappent à cette hausse.

Autre point important à soulever, rappelle Test-Achats, c’est que cette hausse des TAEG ne concerne pas tous les types de crédit. « Le prêt à tempérament, la vente à tempérament et le crédit-bail échappent à cette augmentation. » La raison? Ces derniers ont déjà connu une importante augmentation de leurs taux maxima en juin dernier. Surtout pour les plus petits crédits jusqu’à 1250 euros. Il est donc normal de se concentrer sur les autres crédits, non concernés par la hausse à l’époque. « Il s’agit, en quelque sorte d’une mesure de rattrapage », confirme Test-Achats.

Crédits à la consommation, une formule coûteuse

Disposer d’une réserve d’argent dans laquelle puiser quand les temps sont difficiles, une formule qui fait rêver. Mais derrière cette promesse se cachent des coûts énormes qui peuvent plonger le consommateur dans une spirale infernale d’endettement. Et pour cause: les prêteurs appliquent souvent des taux proches du maximum autorisé, à savoir plus de 10%. Dès lors, plus le TAEG maxima est élevé, plus cela revient cher à l’emprunteur.

