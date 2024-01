Carrefour bannit les produits PepsiCo en raison de « prix inacceptables »

Carrefour retire Pepsi, Lays, Doritos et Quaker de ses rayons en raison de « prix inacceptables ». Cette mesure est prise pour une durée indéterminée. Elle suit une décision similaire prise par Carrefour France.

Les produits de la marque PepsiCo seront progressivement retirés des rayons des magasins Carrefour en Belgique en raison de prix jugés « inacceptables » par l’enseigne. En octobre, le groupe américain PepsiCo avait indiqué prévoir des hausses de prix « modestes » pour 2024, en raison d’une demande stable malgré les augmentations de prix, ce qui l’avait conduit à relever ses prévisions de bénéfices pour 2023 trois fois de suite, selon l’agence de presse Reuters. « Des discussions approfondies avec PepsiCo ont abouti à la conclusion que les prix que l’entreprise souhaite pratiquer ne sont pas acceptables », note Carrefour Belgique à ce sujet. « Malgré de nombreuses tentatives pour parvenir à un compromis équitable, aucun accord n’a actuellement pu être conclu entre les deux parties. » Face à cette situation, l’enseigne a dès lors décidé de retirer différentes marques telles que Lays, Quaker, Pepsi, ou encore Doritos de ses rayons.

Aucune date n’a encore été fixée pour reprendre contact avec PepsiCo ou proposer à nouveau les produits. Mais les « lignes restent ouvertes » assure-t-on chez Carrefour.

Des effets progressifs et pour une durée indéterminée

La mesure est entrée en vigueur jeudi, mais la disparition effective des produits se fera progressivement, en fonction des stocks disponibles dans chaque magasin. À partir de jeudi, une note indiquant « Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable » a été affichée dans les rayons des produits PepsiCo de l’enseigne française, selon Reuters. Des produits pourraient manquer dès aujourd’hui.

» Carrefour Belgique tient à défendre en toutes circonstances le pouvoir d’achat de ses clients. Cet engagement peut nous conduire à devoir retirer temporairement des rayons les produits de certains fournisseurs », se justifie le distributeur. Aucune date pour la reprise des discussions avec PepsiCo et la remise de ses produits sur le marché n’a été avancée par Carrefour Belgique.

Des négociations au niveau européen

Si la décision intervient maintenant, c’est parce qu’à cette époque de l’année, les chaînes de supermarchés discutent avec leurs fournisseurs des prix de leurs produits pour l’année à venir. Et pour la chaîne de supermarchés française Carrefour, ces négociations se déroulent au niveau européen. Une décision affecte donc tous les magasins du groupe et ce qu’ils soient en France ou dans notre pays.

Pas les seuls

Il n’est pas rare qu’une chaîne de supermarchés entre en conflit avec un fournisseur. Les négociations peuvent parfois être particulièrement dures. Les supermarchés, surtout en Belgique, sont soumis à une forte concurrence et sont donc obligé de négocier le meilleur prix possible avec leurs fournisseurs. Un blocage total n’arrange pourtant aucune des deux parties et ne dure que rarement très longtemps.

Un des spécialistes de ce genre d’exclusion de produits est Colruyt. Il a ainsi été déjà en conflit avec PepsiCo, mais aussi avec le brasseur AB Inbev et Unilever. Et, en 2022, Delhaize a également été en conflit avec Danone. Laissant là aussi des rayons de produits laitiers plus dégarnis.