Les habitudes de consommation des Belges évoluent au rythme des mutations économiques et sociales. L’édition 2025 du concours « Produit de l’Année » permet de dresser un état des lieux des tendances qui façonnent le marché belge. Entre convivialité, recherche de produits responsables et arbitrages budgétaires, les consommateurs s’adaptent aux nouvelles réalités.

L’annonce du palmarès 2025 du concours « Élu Produit de l’Année » est l’occasion de dresser un bilan de la consommation en Belgique ces dix dernières années. Les crises crise sanitaire et économique ont impacté directement les choix des consommateurs.

Croissance du non alcoolisé

La convivialité reste une valeur forte en Belgique. Malgré une baisse du pouvoir d’achat, les consommateurs privilégient des moments de partage, notamment autour d’apéritifs. Ce segment de produits connaît une forte dynamique, notamment avec l’essor des boissons sans alcool. Cela confirme une tendance amorcée en 2024. Les produits locaux rencontrent également un franc succès. Les Belges montrent un attrait grandissant pour les innovations d’origine belge.

Un engouement pour les innovations locales

Les consommateurs belges adoptent des comportements d’achat plus réfléchis et responsables. Ils favorisent des produits sains et respectueux de l’environnement. Cependant, l’inflation a modifié les habitudes. Alors qu’entre 2014 et 2021 la montée en gamme prédominait, une tendance inverse s’est dessinée depuis 2022, avec une recherche de produits plus accessibles. Les Belges achètent moins et se montrent plus raisonnables dans leurs de penses alimentaires. Les produits locaux et biologiques suscitent de l’intérêt, mais leur disponibilité reste encore limitée.

« Afin de satisfaire les consommateurs, les marques doivent créer de la valeur en ligne avec leurs demandes. Elles doivent être à l’écoute de leurs clients et leur proposer des produits innovants, mais qui reste pratiques, abordables financièrement, bons pour la planète et leur santé. Ce n’est pas simple, mais le consommateur ne l’est pas moins. Il évoque son idéal mais se comporte de manière pragmatique compte tenu de ses moyens » explique Philippe Gelder, Président et CÉO Monde Élu Produit de l’Année.

Les Belges consomment moins, mais différemment

L’évolution des structures familiales et le vieillissement de la population influencent également la consommation. La baisse du nombre de membres par foyer et la diminution de la natalité entraînent une réduction des volumes alimentaires achetés. Parallèlement, les dépenses en produits technologiques prennent une part croissante dans le budget des ménages. La consommation de viande diminue, tandis que les produits végétaux, véganes et riches en protéines gagnent du terrain. Après une chute post-Covid, le bio connaît une légère reprise. En valeur, le secteur des produits de grande consommation (FMCG) affiche une croissance de 4,5 %, portée principalement par l’inflation.

Les catégories de produits en plein essor

Soupes fraîches et bouillons (+19,2 %)

Barres céréalières (+17,8 %)

Chewing-gums (+16,3 %)

Sucres et édulcorants (+16,0 %)

Légumes surgelés (+15,9 %)

Les produits en net recul

Produits solaires (-26,0 %)

Insecticides (-23,9 %)

Olives fraîches et apéritifs méditerranéens (-10,2 %)

Maquillage (-10,0 %)