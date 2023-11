Black Friday: comment éviter les pièges et faire valoir vos droits

Le « Black Friday » aura lieu ce vendredi 24 novembre. L’occasion pour beaucoup de consommateurs de dénicher de bonnes affaires et de profiter de promotions avantageuses. Le SPF Economie met en garde contre les pièges à éviter lors de cette journée d’achats.

Le Black Friday de ce vendredi 24 novembre sera l’occasion pour de nombreux consommateurs dénicher de bonnes affaires et de profiter de réductions (très) intéressantes sur de nombreux biens de consommation. Certains en profiteront aussi pour anticiper leurs cadeaux de Noël ou de Saint Nicolas. Dans cette ambiance frénétique et impulsive d’achat, le SPF Economie attire l’attention des consommateurs sur leurs droits et les pièges à éviter lors d’un achat en ligne ou dans un magasin physique. Voici 5 questions à se poser:

1. Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Lors du Black Friday, il n’est pas rare de se trouver face à des réductions très alléchantes, allant parfois jusqu’à plus de 80 %. Demandez-vous si cela n’est pas trop beau pour être vrai. Des frais annexes sont-ils comptés ? Le prix total est-il bien affiché ?

Gardez par ailleurs à l’esprit qu’une annonce de réduction de prix doit être réelle et non trompeuse. Vous devez bénéficier d’un avantage réel par rapport à un prix « de référence », soit le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction de prix. Ce prix de référence doit également être indiqué.

En outre, le prix de référence doit être déterminé par canal de vente ou par technique de vente. Autrement dit, le prix de référence d’un certain produit d’application dans l’espace de vente physique de l’entreprise peut différer du prix de référence de ce même produit dans, par exemple, la boutique en ligne de la même entreprise. Une comparaison est nécessaire dans ce cas.

2. Le vendeur est-il digne de confiance ?

Lors des achats en ligne, il est essentiel d’adopter quelques bons réflexes et de se poser les bonnes questions, surtout si vous êtes face à un webshop que vous ne connaissez pas.

Vérifiez donc s’il est sécurisé et si vous pouvez retrouver l’identité du vendeur. Qu’en est-il de la réputation du webshop ? Y trouve-t-on des conditions de vente ? Vérifiez tout cela avant de procéder à l’achat.

3. Mon achat ne me convient pas: puis-je l’annuler ?

Oui… pour autant qu’il ait été effectué à distance et auprès d’un vendeur situé dans l’Union européenne.

Lorsque vous faites un achat dans un magasin physique, vous êtes engagé définitivement et vous ne pouvez pas revenir sur votre décision, sauf si le vendeur le prévoit.

En revanche, pour les achats effectués à distance (internet, click & collect…) dans l’Union européenne, vous disposez d’un droit de rétractation dans les 14 jours à partir du moment où vous avez pris possession du produit. Ajoutons aussi que certains sites permettent des retours (gratuits ou non) qui peuvent aller jusqu’à 100 jours.

4. Mon achat est-il sous garantie ?

Oui, pour autant qu’il ait été acheté auprès d’un vendeur de l’Union européenne.

La garantie légale est également d’application pour les produits achetés lors du Black Friday ou lors de toute autre action de promotion (soldes…). Durant deux ans, votre achat est donc couvert en cas de non-conformité. Attention, en cas de problème, vous devrez toujours vous tourner vers le vendeur final et non vers le fabricant.

5. Et en cas de litige, vers qui me tourner ?

Si vous rencontrez un problème lors d’un achat (produit non conforme, panne, absence de livraison, frais non indiqués…), différents organismes peuvent vous aide en fonction de la localisation du vendeur.

S’il est situé en Belgique :

Faites appel au Service de Médiation pour le Consommateur : il fera office d’intermédiaire et essayera de trouver une solution à votre litige avec le vendeur.

En ce qui concerne les achats en ligne, gardez à l’esprit qu’un site « .be » ne garantit pas qu’il est situé en Belgique. Vérifiez les conditions générales.

Si le site est situé à l’étranger, mais dans l’Union européenne :

Le Centre Européen des Consommateurs vous aidera à résoudre votre problème.

Si le site est situé en dehors de l’Union européenne :

Vous ne bénéficiez alors d’aucune des protections offertes au consommateur par la réglementation européenne et devrez compter sur la bonne volonté du vendeur.

Le SPF Economie peut recevoir les signalements de pratiques trompeuses ou déloyales via son Point de contact.

Depuis 2020, l’Inspection économique du SPF Economie a reçu 113 signalements concernant des pratiques trompeuses relatives au prix, au mode de calcul du prix ou à l’existence d’un avantage spécifique quant au prix lors du Black Friday.