Une étude sur la satisfaction des clients dans la grande distribution donne l’enseigne bio comme la préférée des Belges.

Bio-Planet est devenue l’enseigne préférée des Belges avec 82% de satisfaction, d’après une nouvelle étude de Testachats basée sur 22.000 expériences en magasin. Elle a interrogé ses membres sur 11 facteurs différents dont le prix, la satisfaction des produits achetés, la qualité de la viande fraîche, la variété des produits vendus, la clarté des prix indiqués, le temps d’attente à la caisse, le confort, la qualité des fruits et légumes ou encore des marques de distributeur.

Bio-Planet arrive première dans huit des 11 catégories. Colruyt truste les premières places puisque Colruyt et Okay, tous deux à 76% de satisfaction, complètent le podium. Albert Hein (75) est quatrième. Carrefour et les trois formules de Delhaize (classique, AD et Proxy) occupent le ventre mou d’un classement (69%) que clôture Match avec 64%. Delhaize et Collect & Go de Colruyt remportent le classement de l’e-commerce avec 73%. Enfin, signalons que selon l’étude, le montant mensuel moyen dépensé dans les supermarchés est passé de 416 à 468 euros en 2023 (+12,5%).