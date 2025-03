Attention aux voyages en Grande-Bretagne !

Les douanes belges se sont livrées à un rappel bienvenu concernant les voyages en Grande-Bretagne. En effet, le Brexit a provoqué la mise en place d’un certain nombre de règles pour les voyageurs de retour, tant à Brussels Airport qu’au terminal Eurostar de la gare du Midi à Bruxelles, d’un voyage en Grande-Bretagne.

Elles ont mené une vaste opération de sensibilisation face aux contrôles qui prennent encore une série de voyageurs au dépourvu. En 2024, 135 personnes ont été trouvées en infraction sur les 9.000 contrôlées à la gare du Midi.

Pour rappel, il est désormais obligatoire de déclarer les achats qui dépassent les 300 euros (430 euros par avion ou bateau) sous peine de devoir payer la TVA et une amende. Si c’est le cas, il faut donc emprunter le couloir “marchandises à déclarer” (rouge) quand on arrive au niveau des douanes. Il n’est plus autorisé de ramener sur le continent européen des denrées alimentaires, des plantes, des fleurs, des légumes et des fruits. Pas plus que de grosses sommes d’argent (au-delà de 10.000 euros). Les cigarettes sont limitées à 200 et le vin à 4 litres.

Enfin, les douanes rappellent que, comme pour les voyages aux États-Unis, une autorisation de voyage électronique (ETA) sera nécessaire pour rentrer au Royaume-Uni à partir du 2 avril. L’ETA vaut 10 livres, est valable deux ans (sauf si le passeport expire avant) et se demande via www.gov.uk.