Achetez un billet d’avion le mardi coûte-t-il vraiment moins cher?

Réserver un vol en pleine nuit, utiliser un VPN lors de son achat… Si les astuces pour dégoter un billet d’avion bon marché pullulent sur le Web, elles relèveraient davantage de la légende urbaine, selon une nouvelle étude.

Partir à la chasse au billet d’avion le moins cher? Une perte de temps, affirment des chercheurs de la Haas School of Business. L’heure et le jour de la réservation n’auraient finalement aucune incidence sur le prix à payer pour un billet d’avion. Nul besoin donc de mettre son réveil à 3h du matin un mardi et faire ses recherches en navigation privée.

Mais alors, comment expliquer les variations de prix, d’un jour à l’autre? Les compagnies aériennes ont une tarification fixe et bien précise et le jeu de la concurrence n’entre souvent pas en ligne de compte, ni même les astuces que l’on vous a soufflées à l’oreille.

Système EMSRb

Pour établir leur tarification, les compagnies aériennes utilisent le système EMSRb, ou le modèle du revenu marginal espéré par siège. « Les billets d’avion sont vendus par l’intermédiaire de systèmes de distribution mondiaux qui garantissent qu’un agent de voyage voit le même prix que celui que vous voyez sur votre ordinateur à la maison », explique l’une des responsables de l’étude.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les compagnies aériennes ont donc un nombre fixe et relativement faible de prix qu’elles attribuent aux billets sur chaque vol. Petite subtilité, l’écart de prix ne se limite pas à quelques euros, mais parfois à plus de 100 euros. Ainsi, si vous faites partie des 30 premiers clients, vous aurez généralement droit à un billet d’avion moins cher. Les 30 suivants, en revanche, devront débourser un peu plus, et ainsi de suite, jusqu’à atteindre parfois des sommes astronomiques.

« Chaque rangée de sièges a un code et un prix rattaché. Dès qu’elle est réservée, on passe à la tranche de prix suivante, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’avion soit rempli », confirme Frédéric Pilloud, directeur marketing et e-commerce de l’agence de voyages en ligne MisterFly, dans un entretien accordé au Figaro.

Une sous-évaluation des prix?

L’inconvénient de ce système est que les compagnies aériennes sont relativement peu réactives aux changements de coût en temps réel. Tout est généralement déterminé à l’avance, en fonction de la période à laquelle seront vendus les billets d’avion (période creuse ou grandes vacances) mais aussi de la conjoncture économique (crise, inflation…).

Par conséquent, les compagnies aériennes n’optimisent pas toujours les prix des billets. « Une première équipe choisit le menu des prix de manière quelque peu arbitraire, en sous-évaluant les tarifs », expliquent les chercheurs. « Ensuite, l’équipe chargée de la gestion des recettes corrige une grande partie de cette sous-évaluation. Après l’enregistrement des prix et avant la mise en vente des billets, cette équipe évalue la demande. Et c’est cela qui détermine les prix finaux. Ces prévisions sont régulièrement gonflées, ce qui réduit d’environ 60% le nombre de billets sous-évalués présentés aux consommateurs. »

Une règle: anticiper

Finalement, pour trouver le billet d’avion le moins cher, il n’y a pas de réelle formule magique. Mieux vaut juste s’y prendre à l’avance. « N’attendez pas la dernière minute avant de réserver votre billet », insistent les chercheurs. « Les prix augmentent de manière exponentielle 21, 14 et 7 jours avant un vol. »

Réserver plusieurs mois à l’avance, c’est s’assurer de payer l’un des tarifs les plus bas proposés par les compagnies aériennes. Mais attention, trop d’anticipation n’est pas bon non plus pour votre portefeuille. Et pour cause: les compagnies sont susceptibles de réajuster leurs tarifs à la baisse au fil des mois. Évitez donc de vous y prendre un an à l’avance!

Autre astuce: sélectionner sa date de départ avec attention. C’est prouvé: les départs en milieu de semaine – du mardi au jeudi – sont généralement moins chers qu’en plein week-end. Les mois juste avant et après les vacances d’été, à savoir juin et septembre, sont parmi les moins chers de l’année.