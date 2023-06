20 plaintes par jour et près 16.000 avertissements: l’Afsca en quelques chiffres (infographie)

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a eu cette année un nombre record de signalements. Elle a aussi effectué près de 110.000 missions de contrôle avec un taux de conformité de 85,3 %.

Les entreprises alimentaires, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), ont procédé aux rappels ou ont envoyé un avertissement pour près de 400 produits, contre 492 produits en 2021, ressort-il du rapport d’activité de l’année 2022 de l’agence fédérale vendredi. Une baisse notable qui est directement liée à la problématique européenne de l’oxyde d’éthylène, « qui s’est résolue en grande partie en 2022. »

L’agence fédérale a par ailleurs reçu près de 5.000 plaintes et environ 6.000 questions en 2022, soit en moyenne 26 questions et 20 plaintes par jour, un nombre record de signalements, précise l’Afsca. En matière de contrôle, 109.666 missions ont été effectuées en 2022, (contre 114.486 en 2021) avec un taux de conformité de 85,3 %. Au total, 70.260 échantillonnages ont été réalisés l’année dernière, soit 278 par jour ouvrable en moyenne, pour un taux de conformité de 97,8 %.

Près de 16.000 contrôles

L’Afsca a également émis 15.966 avertissements, rédigé 10.026 procès-verbaux d’infraction et imposé 294 fermetures temporaires. L’agence fédérale intervient aussi dans les ports et aéroports belges, où 127.402 envois ont été contrôlés aux postes de contrôle frontaliers en 2022. Plus de 96 % d’entre eux ont été admis sur le marché européen.

Grippe aviaire

L’année 2022 aura notamment été marquée par la grippe aviaire, dont 29 foyers ont été identifiés chez les volailles et oiseaux captifs. Par ailleurs, plusieurs incidents sont survenus dans des entreprises du secteur agroalimentaire. Une contamination par Salmonella a affecté deux fabricants de chocolat belge et un « acteur important » du marché laitier a notifié un problème avec Listeria monocytogenes dans une de ses implantations.

L’Afsca a également effectué un contrôle sur la présence de PFAS dans les produits alimentaires commerciaux originaires de Wallonie à la suite d’une contamination en Flandre en 2021. Les produits sont propres à la consommation, précise l’agence.