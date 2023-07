Cinq facteurs purement irrationnels qui vous empêchent de changer de banquier

Il y a de nombreuses raisons de ne pas changer de banquier privé, pour la plupart irrationnelles. Le gestionnaire de portefeuilles d’investissement Easyvest fait le tour des facteurs qui nous empêchent de passer d’un gestionnaire de fortune à un autre.

1. Vous avez toujours été client chez lui dans la famille

L’attachement historique à une institution bancaire est souvent difficile à dénouer. On parle toutefois ici d’une relation commerciale. Si vous avez des arguments rationnels pour prendre cette décision – rendements inférieurs au marché, frais élevés, lourdeur administrative… – personne ne vous tiendra rigueur de cette « infidélité », estime Easyvest.

2. Il vous connaît (très) personnellement

Avec le temps, vous avez tissé une relation étroite, voire intime, avec votre banquier. Il connaît tout de vos finances et a une vue précise de votre situation personnelle et familiale (héritage, donation, achat immobilier, pension alimentaire,…). La question à se poser est la suivante : cette intimité est-elle un vrai plus pour la gestion de votre patrimoine? La plupart des gestionnaires de fortune sont familiers avec ces types de situations. L’important est surtout qu’ils vous offrent la solution la plus rentable.

3. Il s’agit d’une banque prestigieuse, vous aimez l’idée d’y être client(e)

Bien souvent, le simple fait d’être client dans une institution de renom, telle qu’une banque dédiée aux grosses fortunes flatte l’ego et offre une certaine reconnaissance sociale. Cet argument reste toutefois strictement émotionnel. Gardez à l’esprit que la finalité ultime d’un investissement reste le rendement, soit une donnée 100% factuelle, conseille Easyvest. Bien sûr, des critères émotionnels peuvent entrer en ligne de compte, comme la disponibilité du gestionnaire et la qualité de ses conseils ou de l’interface client. Mais dans le cadre d’un investissement, ils devraient constituer davantage la « cerise sur le gâteau », avance le gestionnaire de portefeuilles d’investissement.

4. Il vous offre les meilleurs rendements

Etes-vous certain qu’il vous offre vraiment les meilleurs rendements ? Easyvest a analysé qu’en Belgique, seuls 38% des banquiers privés battent le marché une année donnée, c’est-à-dire que leur portefeuille génère un rendement supérieur à celui qui serait constitué de toutes les actions cotées dans le monde. Ils ne sont plus que 15% à le battre deux années de suite. Et au bout de cinq ans… seul 1% y parvient ! Vous seriez donc très, très chanceux d’avoir jeté votre dévolu sur celui ou celle qui – peut-être simplement par hasard ? – réussit à réaliser cette performance, avance Easyvest.

5. Vous êtes réticent au changement

Il n’est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort. C’est le cas également pour la gestion de vos finances. Vous avez vos habitudes dans votre banque et n’en bougez pas à cause de coûts financiers ou de démarches administratives? Cela vaut cependant la peine de prendre un peu de risques et de bousculer ses habitudes pour bénéficier de rendements plus élevés ailleurs.