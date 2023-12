Banque: puis-je facilement retirer tout mon argent d’un compte?

Si j’ai envie de retirer tout mon argent de mon compte est-ce possible ? Et puis-je le retirer en cash ? Réponse en trois points.

En Belgique, il existe trois manières différentes de retirer de l’argent.

La première est simplement aux distributeurs de billets. Le montant peut varier d’une banque à l’autre, mais oscille entre 625 et 650 euros par jour et de 1250 et 2500 euros par semaine. Si vous avez besoin de plus, il existe la seconde possibilité qui consiste à augmenter, vous-même, votre plafond de retrait sur votre banque en ligne. Enfin, pour les encore plus gros montants, vous devez vous adresser directement à la banque.

A priori rien n’empêche de retirer son argent de son compte courant. Il n’y a proprement parler pas de limites. A ceci près que pour les retraits importants, les banques vous demandent de les notifier en temps pour des raisons pratique. Il faut donc s’attendre à un délai. La plupart des agences bancaires ne disposent en effet plus que d’un montant limité d’argent liquide.

Par ailleurs à partir d’un certain montant la banque est en droit de vous demander une justification dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Selon les établissements cela varie entre 10 et 15 000 euros. Les banquiers sont en effet depuis longtemps obligés de dénoncer à la cellule qui traque l’argent sale (la CTIF) les dépôts ou retraits d’argent cash au guichet qui leur paraissent suspects. Sachez aussi que les banques disposent de programmes capables de détecter et signaler des transactions suspectes. En cas de doute, une banque même refuser de prendre l’argent. Le temps où l’on pouvait venir ou repartir avec une montagne de billet n’est donc plus vraiment d’actualité.

Si vous souhaitez fermer un compte, l’argent qui se trouve sur votre compte vous est remboursé ou transféré vers votre nouveau compte à vue. Vous percevrez éventuellement les intérêts restant dus. Lorsqu’il s’agit d’un compte à vue, votre ancienne banque déduira toutefois d’abord les frais de gestion pour la période en cours. Si vous fermez votre compte à vue et optez pour une autre banque, le service de mobilité interbancaire permet de transférer vos domiciliations de votre ancien compte, vers votre nouvelle banque. C’est la nouvelle banque règle le transfert pour vous. Toute fermeture de compte doit néanmoins être demandée explicitement dans votre agence bancaire ou par courrier.

Et vider ses comptes épargnes ?

Vous pouvez, en principe, verser et retirer de l’argent à tout moment sur votre compte d’épargne. Attention cependant, certaines banques dans leur règlement général sur les transactions ont introduit une disposition qui peut limiter les retraits ou imposer des frais. L’idée est de protéger les institutions contre de gros retraits soudains. Vérifiez donc toujours ce qui est prévu dans les conditions générales de votre institution bancaire, et ce y compris les petites lignes. Attention aussi au fait que retirer de l’argent de votre compte d’épargne peut aussi vous faire perdre une partie de la prime de fidélité que vous avez accumulée.

La vraie question est surtout pour quoi faire ?

Se retrouver avec une montagne de cash en main, c’est aussi se demander ce qu’on va en faire. Le cash a fait les frais de la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent. Comme de nombreux pays, la Belgique a adopté une série de mesures restreignant les paiements en cash. Ainsi depuis le 1er janvier 2014, il est expressément interdit de payer au comptant un terrain à bâtir, une habitation ou un appartement, ni même le paiement de la commission de l’intermédiaire. Les commerçants eux ne peuvent plus accepter de paiements supérieurs à 3.000 euros en espèces.

D’autant plus que le cacher dans son matelas ne rapporte rien. C’est aussi le risque de se le voir voler, alors que les montants déposés auprès d’une banque belge sont protégés par le Fonds de garantie. Il garantit qu’en cas de faillite de votre banque, le Fonds de garantie veillera au remboursement de votre épargne. Et cela va jusqu’à 100.000 euros sur tous les comptes (compte à vue, compte d’épargne, compte à terme et bons de caisse) regroupés, par banque et par personne.