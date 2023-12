vdk banque augmente les taux de ses comptes à terme

Les clients qui souscriront un compte à terme de 5 ans et de 8 ans auprès de la banque se verront octroyer un taux d’intérêt supérieur au nouveau bon d’État, souligne la banque.

Dès aujourd’hui, vdk banque rehausse les taux de six comptes à terme. Ainsi, les clients qui souscriront notamment un compte à terme de 5 ans se verront octroyer un taux d’intérêt de 2,65%. Pour un compte à terme de 8 ans, le taux grimpe même jusqu’à 2,95%. La banque revoit également ses taux à la hausse pour ses comptes à terme de moins d’un an (3, 6 et 9 mois).

Des taux plus intéressants que le nouveau bon d’État?

Attention, il s’agit ici des taux bruts. En chiffre net, on obtient dès lors un rendement de 1,86% pour le compte à terme de 5 ans et 2,07% pour celui qui s’étale sur une période de 8 ans.

Pour rappel, les bons d’État proposés à la souscription depuis ce 30 novembre rapporteront 2,6% brut pour les titres arrivant à maturité dans cinq ans et 2,9% brut pour l’échéance à huit ans. Après retenue du précompte mobilier, au tarif ordinaire de 30%, les investisseurs belges obtiendront un rendement net de 1,82% sur les bons d’État à cinq ans et 2,03% net avec les bons à huit ans.

En conclusion, les comptes à terme sont effectivement plus intéressants que les bons d’État, mais la différence reste minime.

Récapitulatif des taux d’intérêt en hausse chez vdk banque

Ancien tarif Tarif dès aujourd’hui 3 mois 2,15 % 2,70 % (↑) 6 mois 2,15 % 2,65 % (↑) 9 mois 2,25 % 2,50 % (↑) 1 an 2,50 % 2,50 % 2 ans 2,60 % 2,60 % 3 ans 3,00 % 3,00 % 4 ans 2,00 % 2,50 % (↑) 5 ans 2,00 % 2,65 % (↑) 6 ans 2,50 % 2,50 % 7 ans 2,15 % 2,15 % 8 ans 2,15 % 2,95 % (↑) vdk banque

Calculez vos gains

Pour savoir combien d’argent vous rapporteraient ces comptes à terme, utilisez notre module ci-dessous.

Combien un compte à terme vous rapporterait-il ?

Quel montant souhaiteriez-vous placer ?

(le chiffre doit être un multiple de 100)

Choisissez une durée 5 ans 8 ans



Attention, il s’agit ici d’une idée de ce que le compte à terme pourrait vous rapporter. Le montant réel qui sera perçu peut dépendre d’autres facteurs, par exemple si l’établissement bancaire applique des frais ou encore si vous souhaitez vendre vos comptes à terme avant la date d’échéance. (source: Thomas Bernard – le Vif)