Travaux de maintenance sur le réseau Worldline dans la nuit de dimanche à lundi

Des travaux de maintenance seront effectués sur le système informatique de paiement électronique Worldline, ce lundi 6 mars de 00h15 à 04h30, annonce Worldline.

Durant l’intervention, « il est possible que certains paiements électroniques ne puissent être effectués avec les cartes Bancontact, Maestro, Mastercard, Mastercard Debit, Visa et Visa Debit dans les magasins physiques et en ligne, ainsi que dans les stations-service en Belgique ».

Les retraits d’argent aux distributeurs de banque restent toutefois possibles.