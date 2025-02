La résistance au changement est identifiée par près de 80 % des professionnels du secteur de l’assurance comme principal obstacle à l’innovation, selon une étude réalisée par le cabinet de conseil Square Management Belgium.

Automatisation des processus, produits personnalisés, analyse prédictive, développement d’assistants virtuels, nouveaux modèles de tarification… Le marché de l’assurance en Belgique n’échappe pas à la numérisation de l’économie qui connaît une accélération sans précédent sous l’impulsion des nouvelles technologies et en particulier l’intelligence artificielle (IA). Autant de défis qui s’accompagnent d’opportunités uniques. Seul hic : 78 % des professionnels pointent la résistance au changement comme le principal frein à l’innovation. C’est ce que révèle le tout premier Baromètre de l’innovation pour le marché de l’assurance en Belgique dévoilé, ce jeudi, par le cabinet de conseil Square Management Belgium qui tente de montrer comment les assureurs du pays intègrent les nouvelles technologies dans leurs activités.

Inertie interne

Visant à fournir une vue d’ensemble des transformations du marché belge de l’assurance, le rapport pointe une série de défis externes auxquels font aujourd’hui face les acteurs du marché traversé par une profonde mutation : pression réglementaire, changement de comportement des clients, impact des catastrophes naturelles, concurrence accrue, situation géopolitique internationale, dépendance aux courtiers.

Mais à ces challenges externes s’en ajoutent d’autres. Selon Square Management Belgium, les assureurs belges sont également confrontés à des obstacles internes significatifs lorsqu’il s’agit d’adopter et de mettre en œuvre des innovations technologiques. “Ces défis, souvent liés à la culture organisationnelle, aux compétences et à la complexité des infrastructures technologiques existantes, ralentissent la transformation nécessaire pour répondre aux attentes d’un marché en mutation”, indiquent les experts du cabinet de conseil soulignant par ailleurs que la complexité technologique est également un facteur bloquant pour 67 % des acteurs du secteur, rendant l’intégration des innovations plus lente et compliquée.

Un secteur de l’assurance en pleine évolution

Cette inertie interne qui se manifeste par des réticences face aux nouvelles technologies s’explique notamment par une culture d’entreprise encore trop attachée aux processus traditionnels et une difficulté à adopter des approches agiles, analyse Brice Boland, managing partner chez Square Management Belgium et spécialiste du secteur financier : “L’innovation ne se limite pas aux nouvelles technologies, comme l’IA ou la blockchain. Elle consiste avant tout à transformer des idées en solutions concrètes, capables de générer de la valeur pour les entreprises, leurs clients et la société. Cela inclut de repenser la conception des produits, d’améliorer la gestion des risques et de réinventer les interactions avec les clients pour mieux répondre à leurs besoins.”

Le consultant ajoute que le secteur de l’assurance en Belgique est, de ce point de vue-là, dans une phase de transition passionnante, avec de nombreuses opportunités d’innovation et de croissance. “La configuration atypique du marché belge, avec sa forte présence de courtiers, offre un terrain fertile pour développer des approches novatrices en matière de distribution et de service client afin de se positionner à l’avant-garde du secteur, non seulement au niveau national mais également sur la scène internationale”, estime Brice Boland.

Recommandations stratégiques

Voilà pourquoi, au-delà du constat, ce premier baromètre de l’innovation pour l’assurance en Belgique établi par Square Management propose également une série de pistes concrètes pour permettre aux assureurs du pays de dépasser ces résistances au changement. Au premier rang de ces recommandations figure assez logiquement la formation du personnel, à savoir “investir dans la formation continue des équipes, notamment sur les technologies émergentes et les nouveaux métiers du secteur”, précise le rapport. “L’innovation ne pourra pleinement s’imposer qu’avec une transformation culturelle profonde, favorisant l’adoption du changement à tous les niveaux de l’organisation. C’est quelque-chose qui doit être encouragé en interne et qui se cultive au jour le jour”, soutient en ce sens Brice Boland.

Selon Square Management Belgium, la mise en place d’une stratégie claire et structurée en matière de données, la modernisation des systèmes IT et l’amélioration de l’expérience client grâce au digital sont également identifiées comme des leviers essentiels pour une transition réussie.