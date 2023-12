En Belgique, chaque habitant dépense en moyenne 3773 euros chaque année pour sa santé, qu’il s’agisse de l’achat de médicaments, d’une visite chez le médecin, de soins hospitaliers… Mais les Belges sont-ils suffisamment couverts pour tous ces frais de santé?

Malgré une bonne espérance de vie, les Belges ont encore régulièrement recours aux services de santé. Et cela se ressent côté budget… En 2019, la Belgique a ainsi consacré 10,7% de son PIB aux soins de santé, selon une étude de la Commission européenne. Une grosse partie de ces dépenses sont notamment liées aux soins curatifs et de réadaptation intramurale, c’est-à-dire les soins dispensés dans les hôpitaux, tant dans le cadre des admissions traditionnelles que des hospitalisations de jour, précise le SPF Sécurité sociale. Près d’un quart des dépenses est dédié aux soins ambulatoires.

De manière générale, la Belgique serait le 7e pays européen où l’on dépense le plus en matière de santé: par an, les coûts des soins d’un habitant s’élèvent à 3773 euros. La moyenne de l’UE est quant à elle de 3523 euros. En comparaison, nos voisins allemands (4520€) et néerlandais (3985€) font mieux, tandis que les Luxembourgeois (3660€) et les Français (3590€) font légèrement moins bien que nous.

Une couverture quasi universelle

Les Belges n’assument pas seuls la totalité de ces frais médicaux. Et si les critiques fusent régulièrement contre le système belge de santé publique, celui-ci reste un pilier de la société. Sans lui, beaucoup de citoyens ne pourraient sans doute pas se soigner correctement. Mais à quoi ressemble notre système exactement?

Premièrement, on a ce qu’on appelle une « assurance maladie obligatoire »: la quasi-totalité des citoyens en bénéficie. Grâce à elle, on peut donc dire qu’une couverture quasi universelle est assurée en Belgique. Les seuls qui n’y ont pas accès n’ont généralement pas satisfait aux critères administratifs (comme avoir un domicile fixe). Cette assurance couvre une série de soins de base, comme les visites et consultations chez un médecin généraliste, et assure le versement d’indemnités diverses (maladie, incapacité de travail, maternité…). L’assurance obligatoire est financée par les cotisations de sécurité sociale et par l’État.

S’ils veulent être davantage couverts, les Belges peuvent alors souscrire à des assurances complémentaires, comme les assurances hospitalisation ou encore les assurances soins dentaires. Cela vous évitera de payer de lourds frais d’hôpital et vous permettra de réduire la note chez le dentiste. Cette assurance maladie complémentaire n’est pas obligatoire. Elle vient s’ajouter à l’assurance maladie obligatoire, pour laquelle vous et votre famille vous êtes affiliés à une mutuelle de votre choix.

Les citoyens déboursent encore beaucoup d’argent

Ce système ne couvre pourtant pas toutes les dépenses de santé: « seuls » 81,2% de la somme totale par habitant est couverte en Belgique. Les dépenses de santé non remboursées s’élevant chaque année à 687€. Dans l’ensemble de l’Union européenne, la couverture moyenne s’élève à 84,6% de la somme totale par habitant, pour un reste à charge de 543€ par an, soit 143€ de moins qu’en Belgique.

Surtout pour les soins hospitaliers

Pour autant, l’analyse des soins non remboursés révèle des contrastes surprenants, selon le rapport de la Commission européenne:

Les soins qui coûtent le plus cher aux citoyens belges, ce sont les soins hospitaliers : après remboursement de la mutuelle ou de l’assurance, le malade doit encore débourser 204€ annuellement, contre seulement 35€ dans le reste de l’UE.

: après remboursement de la mutuelle ou de l’assurance, le malade doit encore débourser 204€ annuellement, contre seulement 35€ dans le reste de l’UE. À l’inverse, les soins de longue durée sont plutôt bien pris en charge par les divers organismes. Avec un reste à charge annuel de seulement 3€ par habitant – contre 130€ dans l’UE -, on peut dire que la Belgique prend bien soin de ses malades de longue durée.

par les divers organismes. Avec un reste à charge annuel de seulement 3€ par habitant – contre 130€ dans l’UE -, on peut dire que la Belgique prend bien soin de ses malades de longue durée. Pour le reste, la Belgique fait un peu mieux que l’UE sur le remboursement des médicaments (130€ non remboursés contre 151€ dans l’UE), mais moins bien en matière de soins de ville (204€ contre 120€ de reste à charge dans l’UE) et en soins dentaires (84€ contre 49€ de reste à charge dans l’UE).

In fine, la Belgique figure néanmoins dans le top 10 des pays où l’on doit mettre le plus de sa poche chaque année en matière de dépenses de santé. « Opter pour une assurance santé appropriée constitue donc une mesure préventive essentielle, offrant une sécurité financière et la garantie d’un accès rapide aux soins en cas de besoin », conclut Alexandre Desoutter, porte-parole chez HelloSafe Belgique.

