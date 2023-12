Les orages font grimper les pertes dans l’assurance en 2023

Les pertes dans l’assurance en 2023 vont dépasser la barre des 100 milliards de dollars (92,8 milliards d’euros) pour la quatrième année consécutive, les orages faisant grimper la facture, selon une estimation du réassureur Swiss Re.

Avec des pertes assurées de six milliards de dollars, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a été la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’année jusqu’à présent, indique jeudi dans un communiqué le groupe qui fait office d’assureur pour les assureurs.

Mais les pertes engendrées par les orages sévères ont atteint un plus haut historique à 60 milliards de dollars, selon ses estimations. Aux Etats-Unis, les pertes assurées découlant des orages sévères se sont « pour la première fois » montées à plus de 50 milliards de dollars, quantifie le réassureur. En Europe, l’Italie a été le pays le plus touché, les pertes se chiffrant à 3,3 milliards de dollars.

« Les pertes engendrées par des orages sévères ont augmenté de manière régulière de 7% par an au cours des 30 dernières années », précise Swiss Re dans le communiqué. En 2023, le montant des pertes assurées découlant des orages est équivalent à plus du double de la moyenne sur 10 ans qui se chiffre à 27 milliards de dollars. « Les effets du changement climatique sont en train de devenir apparents », prévient le réassureur, alors que 2023 devrait être « l’année la plus chaude » jamais enregistrée, souligne-t-il.

Dans le détail, les coûts des catastrophes naturelles pour 2023 sont estimés à 260 milliards de dollars, en baisse de 9% par rapport à 2022. Les dommages couverts par les assureurs se montent, eux, à 100 milliards de dollars, en baisse de 25% par rapport à l’année précédente, alors que l’ouragan Ian en 2022 avait fait gonfler la facture pour les pertes assurées.