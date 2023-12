Les employés de vdk banque prêtent serment, une première dans le secteur bancaire  

Les collaborateurs de vdk banque sont les premiers du secteur bancaire belge à prêter serment.

En début d’année, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a annoncé qu’il allait imposer une prestation de serment à tout le secteur bancaire. La rédaction du texte est en cours, mais la banque vdk a pris les devants et a déjà fait passer ce serment à ses collaborateurs.

Par le biais de ce serment bancaire, le gouvernement veut renforcer la confiance des consommateurs dans le secteur. Ce serment professionnel impose aux employés bancaires – ils sont quelque 50.000 dans notre pays – comme aux avocats et aux médecins, d’agir de manière intègre, minutieuse et durable. En cas de non-respect, une sanction disciplinaire pourrait leur être infligée par la FSMA, l’autorité de surveillance des services et marchés financiers.

“Mettre l’accent sur le rôle écologique, social et éthique des banques”

« Nous nous réjouissons de cette initiative, mais nous invitons le gouvernement à mettre l’accent sur le rôle écologique, social et éthique des banques, outre leurs responsabilités financières, lors des futurs serments bancaires officiels », souligne Leen Van den Neste, CEO de vdk banque, par voie de communiqué.

Les Pays-Bas avaient déjà introduit avec succès ce serment bancaire en avril 2015. Le nombre de réclamations concernant les comportements déplaisants des banquiers a diminué l’année dernière au point d’atteindre son point le plus bas depuis six ans.