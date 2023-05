Carte bloquée : que faire lorsque l’on se trouve sans mode de paiement ?

Vous ne retrouvez pas votre carte de banque et le premier réflexe est de la bloquer. Mais sachez qu’une fois que vous l’avez bloqué sur Card Stop, c’est pour de bon.

Une fois bloquée sur Card Stop, la carte ne pourra plus être débloquée. Vous n’aurez, dès lors, d’autres solutions que d’aller dans un guichet pour retirer de l’argent (quand c’est possible) ou d’attendre votre nouvelle carte.

Normalement une banque propose des alternatives

Si votre carte est bloquée, votre banque doit en théorie offrir des alternatives pour ne pas que vous vous retrouviez sans rien. Ces alternatives varient cependant d’une banque à l’autre. Cela peut être une carte avec un crédit limité ou encore une carte anonyme qui peut être configurée pour être liée à votre compte en banque. Dans certains cas, vous avez encore accès à votre compte, dans d’autres non.

Un blocage temporaire est possible dans certains cas, mais pas via Card Stop

Avant de vous ruer sur Card Stop, vérifiez si votre banque n’offre pas un blocage temporaire ou partiel. C’est le cas d’Argenta, Belfius, BNP Paribas, Bpost Bank, FINTRO ou encore KBC. Soit autant de banques qui offrent notamment la possibilité de bloquer temporairement sa carte via l’application bancaire. Attention, ce blocage n’est pas toujours possible si c’est une carte de crédit.

Chez ING, il existe aussi plusieurs façons de bloquer sa carte, mais elles sont, par contre, toutes définitives. On notera cependant qu’il est encore possible de payer via Payconiq par exemple. La banque a néanmoins un accord avec Bpost pour que la nouvelle carte soit livrée dans les deux jours ouvrables.

Si pour Axa et Crelan, le blocage se fait via Card Stop, il est encore possible de demander l’argent à un guichet.

Chez Banque Van Breda c’est aussi via Card Stop, mais cela n’a pas d’impact sur les services en ligne. Vous pouvez donc encore effectuer des virements.

Enfin chez Beobank, ils distinguent les cas selon que la carte a été volée ou est perdue. Dans le premier cas, c’est la procédure standard de Card Stop. Dans la seconde votre compte en ligne est aussi bloqué.

Quelles solutions ?

Le conseil de Wordline pour éviter de se retrouver sans aucune ressource de paiement est de diversifier ses moyens de paiements. Par exemple d’avoir plusieurs cartes à plusieurs endroits. Ce qui permet, en cas de perte de son portefeuille, de se rabattre sur une autre carte. Un conseil particulièrement judicieux si l’on envisage un voyage à l’étranger et/ou tout miser sur une seule carte peut se révéler particulièrement piégeux.

Que faire si je perds ma carte à l’étranger ?

La procédure est la même qu’en Belgique. Mais à l’étranger encore plus qu’ailleurs on conserve le numéro de dossier communiqué par Card Stop et le procès-verbal de la police locale. Deux éléments qui peuvent peser lourd en cas de demande d’indemnisation en cas de vol.

Une fois la carte bloquée, vous pouvez demander que votre banque envoie votre nouvelle carte de banque à votre lieu de vacances. Des banques offrent en effet ce service.

Certaines cartes de crédit, comme American Express, offrent un service client disponible 24 heures sur 24 et peuvent mettre à disposition des fonds d’urgence ou une carte d’urgence sur place. D’autres comme Visa et Mastercard International proposent la possibilité d’avoir une nouvelle carte dans les 24 à 48 heures selon le pays où l’on se trouve. Pour voyager l’esprit léger il n’est donc pas inutile de se renseigner avant.

En attendant que votre nouvelle carte arrive, un proche peut toujours vous envoyer de l’argent via un système de paiement international dans un établissement bancaire local où vous pourrez retirer cet argent en liquide.

Enfin pour éviter de se retrouver vraiment sans rien, il est aussi conseillé d’avoir toujours un minimum de 50 euros en cash et idéalement dans la monnaie locale. Histoire de pouvoir voir venir.