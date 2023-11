Assurance auto en voyages : les avantages de l’assurance tous risques et de l’assistance en cas de sinistre à l’étranger

L’été dernier, des centaines de Belges en vacances ont subi d’importants dégâts à la suite de fortes chutes de grêle, d’inondations et d’incendies de forêt. Les images de voitures très endommagées sont encore fraîches dans les mémoires. Ceux qui veulent avoir l’esprit tranquille peuvent opter pour une assurance auto tous risques ou une assistance.

Les voitures de société ou en leasing sont généralement couvertes par une assurance tous risques. Les chiffres de la fédération des assureurs Assuralia montrent que 37% des voitures dans notre pays sont couvertes par une grande omnium. Celle-ci couvre tous les risques, y compris les catastrophes naturelles telles que les inondations, la grêle, les tempêtes et les chutes de pierres. “Environ 15% des voitures sont couvertes par une petite assurance omnium pour divers dommages, tels que le vol, les forces de la nature, l’incendie, le bris de glace et la collision avec un animal”, explique Peter Wiels, porte-parole d’Assuralia.

Contrairement à la grande omnium, la petite omnium ne couvre pas les dommages que vous causez vous-même à votre véhicule. “Le choix de la protection de votre voiture, omnium ou non, se fait au moment de l’achat, ajoute-t-il. Cette protection s’applique pendant une année entière, que vous ayez ou non l’intention de voyager à l’étranger avec cette voiture.”

Sinistres à l’étranger

Le règlement d’un sinistre est-il plus complexe ou plus difficile à l’étranger qu’en Belgique? “Cela dépend du type de sinistre, explique Elodie Didier, porte- parole et directrice marketing de l’assureur Yuzzu. Le bris de glace, par exemple, est généralement relativement facile à réparer, mais pour des dommages plus complexes, cela peut s’avérer plus difficile.” L’estimation ou la constatation de certains types de dommages, tels que ceux causés par la grêle, nécessite souvent l’intervention d’un expert et d’un carrossier. Lorsqu’il y a beaucoup de sinistres en même temps, comme lors des tempêtes de grêle de juillet en Italie et en Slovénie, ces spécialistes sont souvent débordés, et les pièces de rechange et les véhicules de remplacement (au niveau local) se font rares.

Un sinistre à l’étranger nécessite un encadrement plus large que dans le pays d’origine.” – DANNY SMAGGHE, TOURING

“Nous avons un plan d’action grêle, avec des experts et des réparateurs spécialisés, mais les clients sont libres de choisir leur propre réparateur, explique Elodie Didier. Si la voiture peut encore rouler, les réparations seront effectuées en Belgique. Dans le cas contraire, nous étudions la situation au cas par cas. Le client peut alors envoyer des photos, par exemple pour une expertise à distance.”

“En cas de pare-brise endommagé à l’étranger, nous en envoyons parfois un nouveau. Le remplacement peut alors être effectué dans le pays où se trouve l’assuré à ce moment-là, explique Geert Duchateau, head of customer value propositions chez Ethias. Nous nous basons dans ce cas sur une expertise à distance, via les preuves photographiques envoyées par l’assuré.”

“En règle générale, un sinistre à l’étranger n’est pas plus compliqué à traiter, affirme également Peter Wiels. En cas d’accident, le même formulaire de constat est utilisé dans tous les pays européens. Vous avez besoin des mêmes informations partout pour faire une déclaration correcte à votre assureur.” Au passage, ceux qui ont souscrit une grande omnium ne doivent pas attendre que le dossier soit traité, en Belgique ou à l’étranger: leurs propres dommages seront indemnisés ou réparés immédiatement. “Souvent, le contrat prévoit également une voiture de remplacement, ce qui permet de poursuivre le voyage ou de revenir en Belgique si la voiture endommagée doit être rapatriée.”

Assistance

Une assistance qui couvre les pannes de voiture n’est pas non plus un luxe si vous parcourez beaucoup de kilomètres ou si vous voyagez souvent à l’étranger avec votre voiture. Outre un accident, vous pouvez aussi avoir des problèmes de moteur ou d’autres dommages qui rendent nécessaire le remorquage de votre véhicule vers un atelier de réparation. “L’été dernier, nous avons dû davantage intervenir en raison des conditions météorologiques difficiles, confirme Danny Smagghe, manager corporate communications chez Touring. En raison des averses de grêle en Italie, par exemple, nous avons dû aider plus de 260 voyageurs. Certains contrats couvrent les dommages causés par une catastrophe naturelle, d’autres non. Les personnes qui ont une assistance voyage chez Touring sans couverture pour les intempéries ou les catastrophes naturelles sont aussi dépannées, mais moyennant une participation financière. Nous ne laissons donc personne dans l’embarras.”

“Les dégâts causés par la grêle ont été énormes, confirme également Sébastien Rulmont, partnerships & projects director chez IMA Benelux. Des grêlons de la taille d’une balle de tennis sont tombés, avec pour conséquence des voitures très endommagées et des vitres brisées.” Cela a nécessité un important travail de rapatriement des familles et de leurs voitures. “Une organisation complexe, car il s’agissait de plusieurs cas de dommages en même temps, et nous devions soigneusement déterminer le nombre d’occupants de chaque voiture, la taille des bagages, si des animaux de compagnie voyageaient avec eux, etc.”

Touring estime également qu’un sinistre à l’étranger nécessite un encadrement plus large que dans le pays d’origine. Il doit être possible de faire appel à de bons partenaires sur place, et un réseau de soutien médical est également nécessaire. “Par exemple, nous avons des équipes de Touring dans le sud de la France, avec un garage pop-up pour les réparations rapides. Sinon, nous avons des accords internationaux, donc les Belges sont toujours aidés par des dépanneurs locaux.”

Véhicules plus anciens?

Pendant combien de temps une assurance full omnium, relativement chère, reste-t-elle intéressante? A-t-elle encore un sens lorsque votre voiture est fiscalement dépréciée ou qu’elle a plus de cinq ans? En cas de perte totale, de nombreux assureurs ne remboursent la valeur catalogue du véhicule que durant les deux ou trois premières années. Ensuite, ils suivent un tableau de dépréciation et le remboursement diminue au fur et à mesure que la voiture vieillit. “Même après le début de la période de dépréciation, l’assurance omnium reste intéressante, affirme-t-on chez Assuralia. En effet, elle couvre toujours l’intégralité des frais de réparation, à moins qu’une franchise n’ait été convenue dans le contrat. Après cinq ans d’omnium, c’est au final votre besoin de tranquillité d’esprit qui détermine le renouvellement automatique de la full omnium, le passage à une petite omnium ou l’abandon du contrat multirisque.”