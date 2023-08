Autre victime collatérale des taux d’intérêt : le marché des montres de luxe d’occasion

Sérieux coup de froid sur le marché des montres de luxe d’occasion. Depuis que la Fed a commencé à augmenter les taux, elles ont perdu plus de 30% de leur valeur. C’est surprenant, car elles comptent habituellement comme une valeur refuge lorsque le contexte économique se complique.

Quel aura été l’effet final de la hausse des taux d’intérêt sur l’économie ? Il est trop tôt pour le dire avec certitude. Mais différentes conséquences sont déjà visibles : Des banques comme Silicon Valley Bank, Credit Suisse et d’autres se sont effondrés, les prix de l’immobilier connaissent une accalmie et la demande de prêts est en berne.

Aujourd’hui, la hausse semble faire une autre victime, moins évidente de prime abord: le marché des montres de luxe de seconde main. C’est d’autant plus surprenant que les produits de luxe (ou les oeuvres d’art) sont généralement épargnés par la décote. En temps de crise (comme avec l’inflation, les risques de récession et la guerre en Ukraine), ils servent souvent de valeur refuge. C’est d’ailleurs le cas pour les voitures de luxe de seconde main : la célèbre maison de vente Hagerty a constaté une hausse des ventes et des prix (plus de 10% pour les deux) en 2022.

Un tiers de la valeur parti en fumée

En mars 2022, le Overall Market Index de WatchCharts a atteint un plafond. Cet indice suit les prix de « 60 montres du top 10 des marques de montres de luxe par valeur de transaction », comme Rolex, Patek Philippe ou Audemars Piguet. Il représente le prix moyen de ces 60 montres de seconde main, selon la description officielle du cours.

Il affichait alors 45.000 dollars. Aujourd’hui, il n’est plus qu’à 30.500 dollars, soit une baisse de près d’un tiers. La descente est même presque linéaire : il y a juste entre janvier et avril de cette année que le cours avait atteint un certain plateau, avant de continuer à chuter.

Les fluctuations du cours diffèrent selon les fabricants. Pour Rolex par exemple, le cours a perdu près de 30% depuis mars 2022. Pareil pour Audemars Piguet. La marque la plus chère selon l’indice, Patek Philippe (137.600 dollars, moyenne des 30 modèles les plus chers) perd aussi près de 30%. D’autres sont cependant en hausse : le cours pour les Jaeger-LeCoultre est légèrement en hausse sur la même période (1,6%) . On le constate: les marques les plus chères accusent les pertes les plus importantes.

Taux d’intérêt et bulle

Pour le média spécialisé Markets Insider il n’y a peu de doutes : le responsable, c’est la Fed. Sa première hausse des taux a eu lieu en mars 2022. Au même moment, le cours général et le cours de nombreuses marques ont commencé à se casser la figure. Les investisseurs auraient eu peur d’une situation économique désastreuse et auraient retiré leurs billes pour se retourner vers l’argent liquide ou limité leurs achats de produits de luxe.

Une autre raison, liée aux taux, pourrait être une correction du marché. Sur les graphiques de WatchCharts, on voit que les prix sont partis en flèche. Le premier janvier 2021, l’indice général affichait par exemple 25.000 dollars. En un peu plus d’un an, il a presque doublé. La pandémie a certainement contribué à cette bulle : à l’époque, de nombreux cours s’envolaient, des actions technologiques aux crypto, en passant par les NFT ou les actions « meme » des boursicoteurs du réseau social Reddit, comme Gamestop.

Mais même malgré cette récente correction, le marché reste dans le vert, à plus long terme. L’indice général de WatchCharts est par exemple en hausse de près de 20% sur trois ans. Le cours des Rolex de seconde main a gagné plus de 55% sur cinq ans. Les anciennes Patek Philippe valent aujourd’hui toujours le double de leur prix du premier janvier 2020.