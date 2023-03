Attention arnaque : encore des fraudes, toujours des fraudes…

La FSMA, le gendarme des marchés financiers en Belgique, met en garde contre la prolifération de plateformes frauduleuses d’investissements. Non seulement les victimes de celles-ci ne toucheront pas les gains promis, mais en plus elles risquent fort de ne jamais revoir l’argent investi et confié à ces plateformes.

Trois questions à se poser pour y voir plus clair :

La FSMA a récemment reçu de nouvelles plaintes concernant des fraudeurs en ligne, qui arnaquent de plus en plus de monde malheureusement.

À l’aide de fausses annonces sur les médias sociaux et ailleurs, ces fraudeurs proposent des opportunités d’investissement très « intéressantes » qui, soi-disant devraient permettre aux investisseurs potentiels de s’enrichir rapidement, et ce grâce à des logiciels d’investissement ou à des placements en monnaies numériques.

Après une première prise de contact, leurs victimes sont invitées à télécharger une application sur leur ordinateur ou leur téléphone. Après cela, les fraudeurs les persuadent de les laisser prendre le contrôle de l’appareil, afin de transférer de l’argent vers la plateforme en question.

2. Quelles sont les conséquences pour les victimes ?

Dans la plupart des cas, les victimes ne peuvent plus accéder à l’argent « placé » et le perdent définitivement. En général, une fois le transfert effectué, les fraudeurs coupent tout contact avec les investisseurs trop crédules dès que ces derniers réalisent qu’ils ont été escroqués. Les fraudeurs opèrent généralement depuis l’étranger pour plus de discrétion et moins de traçabilité.

Il est important de vérifier l’identité des plateformes en ligne proposées afin de savoir quelles sont les sociétés derrière celles-ci. Ne faites jamais confiance à une entreprise qui ne peut être clairement identifiée. En outre, vous pouvez vérifier sur le site de la FSMA si la plateforme en question est autorisée à fournir des services financiers en Belgique.

Enfin, vous pouvez aussi vérifier auprès de la FSMA si la plateforme en ligne figure sur la liste des sites frauduleux connus.