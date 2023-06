250.000 Belges ont déjà adopté le coffre-fort Izimi des notaires

Joli succès pour le coffre-fort numérique mis gratuitement à la disposition des résidents belges par Fednot depuis début 2021. L’application va plus loin et permet désormais la certification des documents.

Il y a un peu plus de deux ans, la Fédération royale du notariat belge lançait Izimi, un coffre-fort numérique gratuit dans lequel peuvent être stockés tous les documents personnels, sensibles et importants quels qu’ils soient : liste des comptes bancaires, mots de passe, diplômes, contrats d’achat, de crédit et d’assurance de votre maison ou appartement, titres, factures d’achat, etc. Atout indéniable : il peut être partagé en toute sécurité avec les proches et les héritiers.

En cas de décès, si l’utilisateur d’Izimi n’a rien coché dans l’application, tous les documents sont transférés à ses héritiers. Mais il peut aussi cocher la case demandant la destruction de tous les documents après son décès. Le tout est sécurisé.

Nouveauté : la certification

L’application évolue. Désormais, il est également possible de bénéficier de la certification des documents dans Izimi qui agit comme une blockchain et garantit ainsi l’immutabilité et la traçabilité des données. Cette certification est idéale pour partager les documents avec des partenaires professionnels, tels que votre notaire, banquier, gestionnaire patrimonial, agent immobilier, avocat, etc. Par exemple à l’occasion d’une transaction immobilière.

Cette nouvelle fonctionnalité peut être très utile également en cas de perte, de vol ou de destruction d’un acte notarié papier. Grâce à Izimi, les notaires certifient que la copie numérique de cet ancien acte papier est identique à l’original.

Utile pour les conventions sous seing privé

Les conventions sous seing privé peuvent, elles aussi, être certifiées en tant que copie dans Izimi. Ce qui permet d’éviter toute modification ultérieure, mais aussi de garantir l’origine, l’authenticité des signatures et la date.