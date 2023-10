Une maison dans les hauteurs: Un regard à l‘intérieur d‘un joyau architectural

Design Style

coup d’œil sur un joyau architectural

Cela faisait à peine un an qu’ils s’étaient installés quand ils ont décidé de déménager. Martin et Margot étaient tombés sous le charme d’une maison dont chaque mur était coloré et dont le moindre recoin foisonnait de sculptures et de tableaux. Ils en ont directement vu le potentiel. « Nous avons tout de suite su que l’espace et l’âme de cette maison étaient uniques. »

TEXTE / Maya Toebat PHOTOS / Luc Roymans

Pendant des années, Martin et Margot sont passés dans la rue de leur future maison sans la voir. En s’y promenant, on les comprend, car à première vue, rien ne laisse présager que derrière cette sobre façade en briques jaunes se dissimule un lieu d’un tel potentiel. Pourtant, la propriété est située dans le Tentoonstellingswijk d’Anvers, un quartier de prédilection pour les amateurs d’architecture. Ce quartier, rendu célèbre par les Jeux olympiques de 1920 et l’Exposition universelle de 1930, est devenu une vitrine de l’architecture moderniste,

notamment grâce aux œuvres d’Eduard Van Steenbergen, Leon Stijnen et Huib Hoste. « Nous habitions justement dans une maison moderniste », explique Martin, « et nous n’avions aucune intention de déménager, mais je suis sur Immoweb tous les jours, car j’achète et je revends des maisons. Je visite tous les biens qui me semblent intéressants. Et cette maison avait un intérieur très singulier. »

En soi, la bâtisse était assez sobre, elle date de la fin des années cinquante et pas de l’entre-deux-guerres, donc l’intérieur était d’autant plus impressionnant. « Le mérite revient

au précédent propriétaire. C’était un grand amateur d’art et il avait fait de la maison un

véritable joyau. Tous les murs étaient colorés : noir, bleu, rose, or. Le mur du fond était peint en bleu Klein. Et il y avait énormément de pièces d’art tribal. Nous pensons qu’il y a eu des soirées incroyables ici, car Keith Haring était un ami de la maison et Grace Jones aurait passé une nuit ici. »

Toutefois, cet habillage artistique s’accompagnait aussi d’un sentiment écrasant que Martin et Margot ne parvenaient pas à cerner. « Nous savions qu’une maison comme celle-ci était unique : son côté spacieux, le vaste escalier

ouvert, les fenêtres rondes, le bar en bois laqué, le pont menant jusqu’à la chambre à coucher,

le toit-terrasse et sa vue imprenable… En même temps, nous savions que nous devions ajouter notre patte, car l’intérieur initial était si stimulant qu’il fallait faire retomber la tension. Quand nos parents sont venus découvrir le lieu, ils ont été frappés de stupeur. Ils pensaient que nous avions fait une énorme erreur. »



Cure de jeunesse

Martin était persuadé du contraire, mais il savait que le défi serait d’adapter cette propriété à la vie d’une jeune famille. Car pendant les travaux de rénovation, Margot était enceinte de leur petit garçon. « L’ancien propriétaire

vivait seul. Il avait une grande salle de ­musique, une sorte de salle d’attente, quelques pièces pour sa collection d’art… mais il n’y avait quasi pas de chambres à coucher », explique Martin. « Au premier étage, nous avons donc ajouté quelques petites chambres. » L’agencement du rez-de-chaussée a aussi été complètement repensé. « C’était un garage avec un atelier et une douche. Nous en avons fait un espace de travail, de sport et de détente. Nous avons installé des coupoles de toit pour faire entrer la lumière naturelle et c’est notre endroit préféré pour recevoir nos amis. »

Le reste de la maison avait surtout besoin d’être modernisé. « L’homme à qui nous avons acheté la maison avait un esprit très créatif, mais ­techniquement, tout n’était pas au point. Les dernières rénovations remontaient aux années nonante. » Ce sont surtout la cuisine Art déco et la salle de bains de style marocain que nous avons complètement rénovées. Il s’agissait de trouver un équilibre entre le confort moderne et la spécificité des pièces. « Il aurait été ­beaucoup plus simple de se débarrasser des ­armoires de cuisine, mais cette patine donne

à la cuisine toute son âme. Au lieu de tout ­détruire, nous avons changé les charnières, remplacé tous les appareils et les plans de travail, et recouvert les portes des armoires de mortex. »

Un garage rempli de meubles

Comme l’architecture est déjà très expressive, nous avons choisi pour les murs un ton gris ­naturel. L’aspect est sobre, mais pas trop vide.

Et dans une maison à trois étages, il y a beaucoup à remplir. « Nous avons récupéré quelques meubles et objets décoratifs de notre logement précédent », explique Martin. « Ils sont contemporains et neutres et s’intègrent donc dans de nombreux intérieurs. Nous avons également dû acheter énormément de meubles. Le jour où nous quitterons ce lieu, nous nous retrouverons avec un énorme surplus de meubles. »

Au départ, l’idée était de racheter quelques pièces de design à l’ancien propriétaire, mais cela s’est avéré un peu trop coûteux. « Nous n’avions aucune idée de la catégorie de prix à négocier et l’offre que nous avons faite était

apparemment beaucoup trop basse. On a failli se moquer de nous (sourire). » Le budget de ces jeunes trentenaires ayant été bien entamé après l’achat d’une si grande maison, Martin a fait des recherches sur internet et dans les ventes aux enchères. « C’est ainsi que j’ai trouvé une table basse de Knoll, une table de salle à manger en marbre de Magis Officina et un tableau d’Andrea Imwiehe, dont je suis assez fier. Je me suis un peu laissé aller pendant cette recherche, car le garage est plein d’objets que nous ­n’utilisons pas. Mais ce n’est pas grave, ils ­seront certainement utiles pour d’autres ­projets immobiliers. »

Le résultat est un bel équilibre entre le caractère vintage et l’esprit contemporain de la ­maison. Et même s’il y a beaucoup moins d’œuvres d’art qu’avant, l’amour de l’art semble avoir été transmis de propriétaire en propriétaire. Quand nous interrogeons Martin sur

ses pièces préférées, il nous parle d’un tableau déjà exposé dans leur ancienne maison. « Nous avons découvert que la maîtresse de maison peignait énormément pendant son temps libre et qu’elle avait du talent. Ses enfants nous ont proposé deux toiles. Nous avons fait don de l’une d’entre elles aux acheteurs suivants, car nous estimions qu’elle devait rester dans la maison. L’autre est exposée ici, dans le hall.

Le style ne correspond pas tout à fait à cette maison, mais nous ne pouvons plus nous en ­séparer. »

Maison ouverte

Peu de maisons sont à la fois aussi ouvertes

et aussi protégées. Chaque étage se compose

de différents coins (un coin travail, un coin ­lecture, un coin télé, la cuisine, le bar, la salle à manger…) reliés entre eux, sans se fondre les uns dans les autres. « C’est pour moi l’un des aspects les plus agréables de la maison », dit Martin. « Au début, nous avions peur de ne pas utiliser tous ces coins et recoins, car nous n’avions pas de salle télé séparée dans notre maison précédente, mais en fait, cela fonctionne bien. Nous avons aujourd’hui un espace pour chaque moment de la journée et de l’année. Pour bronzer, nous nous installons sur le toit-terrasse, pour plus de fraîcheur, nous nous réfugions dans le jardin, en hiver, nous adorons le coin lecture qui est orienté sud, et le soir nous pouvons regarder un film sans avoir le nez sur la pile de travail qui nous attend sur le bureau. C’est apaisant. »

Cela fait maintenant un an et demi que la famille vit dans sa nouvelle maison. D’abord à deux, mais très vite, à trois. Les placards de la cuisine étaient à peine remplis quand les contractions ont commencé. Avec l’arrivée du bébé, les dernières finitions ont pris un peu de retard, mais depuis, même le jardin a été pris en main et transformé en jungle urbaine. Après un tel investissement, on pourrait imaginer que Martin et Margot comptent se poser quelque temps, pourtant ceux-ci prévoient déjà un autre déménagement dans les années à venir. Cette maison a beau être très grande, elle est trop petite pour une famille avec plusieurs enfants.

« J’aime bien déménager », dit Martin. « Nos amis nous ont pris pour des fous quand nous avons quitté notre ancienne maison au bout d’un an, mais je n’y étais pas du tout attaché. J’aime vivre dans une maison qui a une âme, mais en même temps, ce n’est qu’un tas de briques superposées. Tant que nous irons toujours vers un meilleur tas de briques, tout se passera bien. »

1. Les propriétaires

Martin et Margot ont vécu à peine

un an dans leur maison précédente, jusqu’à ce qu’ils voient cette propriété et saisissent leur chance.

2. Journées ensoleillées

Une terrasse sur le toit pour prendre

un bain de soleil avec une vue ­panoramique

3. Jungle urbaine

Entre-temps, le jardin a également été entièrement aménagé en une sorte de jungle urbaine

1. Salle de bains

La salle de bain marocaine a été

renovée sans perdre le caractère

authentique

2. Cage d’escalier

Le sens de l’espace, la cage d’escalier ouverte et le caractère exceptionnel

font de cette maison un bien unique

3. Intérieur

Le vintage rencontre le design

contemporain, avec une touche d’art