Un nouveau musée sur le mouvement Cobra

A Anvers, 250 oeuvres du mouvement Cobra, né à la fin des années 1940, sont exposées dans un nouveau musée.

Anvers compte un musée de plus. Il est privé mais accessible avec guide et sur rendez-vous. Surtout, il abrite une des plus belles collections Cobra du monde, initiée par Karine, la discrète épouse du flamboyant milliardaire anversois Fernand Huts.

Tout commença en vente publique avec un coup de foudre pour une toile d’Alechinsky que Karine n’avait pu acheter. Mais la graine était semée et quelques années plus tard, le couple eut l’occasion d’acheter une série d’œuvres de cet éphémère mouvement né fin des années 1940 à Copenhague, Bruxelles et Amsterdam – d’où son appellation Cobra. Appel, Corneille, Asger Jorn, etc.: la collection compte aujourd’hui plus de 250 œuvres logées dans deux bâtiments séparés par un jardin intérieur: un entrepôt dont les murs ont été laissés bruts pour en accentuer le côté “professionnel” et une maison de maître, intimiste, meublée dans le style des années 1950.