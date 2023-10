Toujours plus haut: Le riche passé aéronautique de Breguet

Watch Style

la remarquable histoire de la famille Breguet

Abraham-Louis Breguet a inventé le tourbillon et a fourni des instruments de mesure à la cour et à la marine françaises peu avant la Révolution française. Mais la longue histoire de Breguet dans le domaine de l‘aviation est moins connue. Les nouveaux chronographes Breguet Type 20 et Type XX réunissent les deux mondes.

TEXTE / Anja Van Der Borght

Il y a quelques années, dans l‘atelier du gantier parisien Christophe Fenwick, une immense photographie en noir et blanc accrochée

au mur, représentant Louis Charles Breguet devant un avion Breguet Deux-Ponts de 1954, nous avait fait forte impression. Louis est

le fondateur d‘Air France et de la société ­aéronautique française Breguet Aviation. C’est également l‘arrière-petit-fils d‘Abraham-Louis Breguet et l‘arrière-grand-père de Christophe, qui a créé une jolie paire de gants pour la ­maison horlogère Breguet. Il n’en fallait pas plus pour éveiller notre fascination pour la ­famille Breguet et sa passion pour l‘aviation.

« Tout comme Abraham-Louis Breguet a voulu soutenir la marine avec ses chronomètres, Louis a voulu faire de même pour l‘aviation un siècle et demi plus tard », explique Emmanuel Breguet, vice-président et responsable du ­patrimoine de Montres Breguet. « Tous deux voulaient mettre l‘horlogerie au service de l‘Homme. La famille Breguet a également

été pionnière des instruments horaires ultra-­précis pour le transport ferroviaire dans les ­années 1860-1880. »

« En bref, Breguet était une maison tournée vers l‘avenir. Mais, après trois générations,

les Breguet ont estimé que l‘horlogerie était ­arrivée à un stade où il n‘y a plus grand-chose

à inventer et ne s‘y retrouvaient plus. Ils se sont alors concentrés sur d’autres domaines, tels que le développement et l‘utilisation de l‘électricité dans la télégraphie. Louis Clément Breguet, petit-fils d‘Abraham-Louis, s‘est ­éloigné de l‘horlogerie pour se consacrer à la télégraphie, mais cela n’intéressait pas mon grand-père, Louis Charles. Ce qu’il voulait, c’était lancer des objets verticalement dans

les airs et conquérir l’espace aérien. »

Concorde supersonique

Au début du XXe siècle Louis-Charles se lance dans l‘aventure aéronautique. Constatant que de nombreux accidents se produisent au décollage et à l‘atterrissage, il entend y remédier. Plutôt que de faire rouler l‘avion au sol, il veut le faire décoller verticalement. C‘est ainsi qu’est né le Gyroplane Breguet-Richet en 1907, un aéronef à quatre bras, chacun doté d‘un double rotor et d‘un moteur Antoinette de

45 chevaux. Louis Breguet réussit à s‘élever à 1,2 mètre de haut lors du premier vol, mais ne ­parvient pas à diriger l’appareil. Louis construit ensuite des gyrocoptères, précurseurs de ­l‘hélicoptère, fonde la société d‘aviation Louis Breguet en 1911 et conçoit le Breguet 14, biplan militaire et bombardier très utilisé pendant la Première Guerre mondiale.

«Louis Charles Breguet savait mieux que quiconque expliquer les besoins des pilotes»

À l‘époque, la famille Breguet entretient de bonnes relations avec la famille Brown, qui a repris l‘entreprise horlogère d‘origine en 1870. C‘est donc tout naturellement que le constructeur aéronautique

Louis Breguet se tourne vers les Brown pour souligner l’importance de garde-temps précis dans le monde de l‘aviation. Louis Breguet ­expliquant les besoins des pilotes mieux

que quiconque, la maison horlogère Breguet devient pionnière dans les instruments ­d‘aviation dans les années 1930.

Les premiers chronographes de bord sont ­rapidement suivis par des chronographes montés au poignet. À partir des années 1930, de nombreux produits « spéciaux » voient le jour, adaptés aux exigences particulières de l‘aviation. La fourniture de montres pour les tableaux de bord des avions prend son essor dès le début des années 1950 et constitue l‘une des spécialités reconnues de Breguet pendant 30 ans. Les modèles les plus répandus sont

les montres Type 11, 11/1 et 12, vendus à une ­dizaine de pays et présents sur les tableaux de bord de nombreux avions, dont le mémorable Concorde supersonique.

Modèles civils et militaires

L‘histoire du Type XX commence au début des années 1950, à une époque où Breguet est déjà spécialisée dans les produits destinés à l‘industrie aéronautique. L‘entreprise apprend que l‘armée de l‘air française souhaite équiper ses pilotes d‘une montre chronographe dotée d‘un cadran noir, de chiffres et d‘aiguilles lumineux, d‘un mouvement de haute qualité résistant aux variations de pression et aux accélérations, d‘une lunette tournante et d‘une fonction ­flyback. Le ministère français de l‘Aviation donne à ce produit le nom effectif Type 20. Plusieurs entreprises remportent le contrat. Mais comme Breguet peut offrir une garantie d‘approvisionnement élevée, elle ­reçoit de grosses commandes. Les marques ­autorisées

à produire le Type 20 ont également pu le vendre à des clients privés quelque temps plus tard. Ce qui a donné lieu à la production de modèles de Type 20 militaires et de ­versions du Type XX civiles.

Aujourd‘hui, Breguet présente sa ligne Type XX actualisée avec deux modèles de montres intégrant des innovations et des clins d‘œil ­historiques. Le Chronographe Type 20 2057 est un chronographe militaire inspiré des 1 100 exemplaires livrés à l‘armée de l‘air française entre 1955 et 1959, dont le nom Type 20 apparaissait en chiffres arabes, contrairement à tous les autres modèles, y compris ceux de l‘Aéronautique Navale, dont le nom Type XX était écrit en chiffres romains.

Les aiguilles, les chiffres arabes et le triangle s‘illuminent dans l‘obscurité grâce à la ­technologie Super-LumiNova. Le compteur

de 30 minutes, situé à 3 h, est désormais plus imposant que les secondes courantes affichées à 9 h, tandis qu’un guichet de date se trouve entre 4 et 5 heures. La seconde montre,

le Chronographe Type XX 2067 est une descendante directe des meilleurs modèles civils de Type XX des ­années cinquante et soixante, notamment un modèle de 1957 portant le ­numéro individuel 2988. Le cadran de cette version civile est ­également noir, mais présente des différences mineures. Les détails sont par exemple de ­couleur ivoire.

Les deux montres sont équipées d‘un nouveau calibre automatique, fruit de quatre années

de développement : le nouveau calibre auto­matique 728 pour la version civile du Chronographe Type 20 2067 et le calibre 7281 pour la version militaire du Chronographe Type 20 2057.

Le spiral, la roue d’échappement et les cornes de l‘ancre sont en silicium, un matériau qui est non seulement résistant à la corrosion et à l‘usure, mais également insensible à l‘influence des champs magnétiques, ce qui augmente la précision du garde-temps. Par ailleurs, ce chronographe à remontage automatique bénéficie d’une réserve de marche de soixante heures. Les deux montres sont présentées dans un ­coffret en bois de tilleul certifié FSC, dont la forme rappelle le profil d‘une aile d‘avion.

Savoir plus sur l’histoire aéronautique de Breguet? Rendez-vous au Musée de l‘Air et de l‘Espace (MAE) au Bourget, près de Paris. Vous pourrez y entrer dans un Concorde et admirer les gyroplanes de Breguet. www.breguet.com