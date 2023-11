Peintre des célébrités: Entretien avec Eddy Dankers, fournisseur de la Cour

Luxury style

entretien avec Eddy Dankers, fournisseur de la Cour

Le peintre Eddy Dankers est depuis 25 ans un fournisseur de la Cour de Belgique et travaille également à l’international pour des célébrités telles que Robert De Niro, Kanye West, Taylor Swift et Calvin Klein. « Calvin a même des murs dans la teinte Dankers White »

En épluchant les arbres généalogiques et les documents anciens, on apprend que la famille Dankers évolue dans le domaine de la peinture depuis le XVIIe siècle, s’attachant à donner un nouveau souffle aux techniques ancestrales. Une passion transmise de père en fils. À 16 ans, Eddy Dankers s’est fait remarquer par Axel Vervoordt, marchand d’art et décorateur ­d’intérieur de renommée internationale, qui l’a cueilli sur les bancs de l’école. Plus de 35 ans plus tard, ils travaillent toujours ensemble.

Envergure mondiale

« Dans un monde qui tend toujours plus vers l’artificiel, je considère qu’il est de mon devoir de continuer à honorer et raviver les techniques de peinture et les matériaux anciens. Des matériaux respectueux de la nature et

de notre santé », explique Eddy Dankers.

« La chaux est la mère de toutes les peintures. C’est un matériau très respirant et non toxique. Dans notre entreprise de peinture, Dankers Decor, nous travaillons depuis longtemps avec des peintures et des finitions naturelles. Cela nous permet de renforcer la profondeur, la beauté et l’élégance de n’importe quel espace.

«J’ai appris le métier de mon père, qui est décédé d’un cancer du poumon. C’est pourquoi je n’utilise pas de peintures toxiques»

D’une entreprise familiale en Campine, nous sommes devenus une société d’envergure mondiale. Ne pouvant pas continuer à tout faire nous-mêmes, nous avons songé à proposer nos peintures, enduits et finitions naturels, toujours fabriqués en Belgique, à grande échelle à d’autres professionnels et à les former. Ce rêve est devenu une réalité de l’Europe à l’Amérique, en passant par le Moyen-Orient

et l’Extrême-Orient. C’est ainsi que Domingue Architectural Finishes a vu le jour. »

Retour à la nature

« Ma passion pour les peintures et les finitions naturelles est née en partie de mon amour pour la nature, la sérénité et la durabilité. Le processus de fabrication de nombreuses peintures est hautement toxique pour l’environnement. Je ne voulais pas aggraver les choses. D’autre part, ma passion émane en partie de la frustration. Mon père est mort d’un cancer du poumon, parce qu’il travaillait avec des peintures et des produits chimiques. C’est lui qui m’a enseigné le métier et j’ai eu envie de faire les choses différemment. C’est pourquoi je travaille avec des matériaux naturels et respirants plutôt qu’avec des peintures toxiques, inhalées par le peintre mais aussi par les habitants d’un bâtiment. Je suis un peu à contre-courant. L’envie de faire les choses différemment de la norme a également renforcé ma volonté d’adopter une approche naturelle et de mettre l’accent sur l’artisanat. De nombreuses techniques ancestrales ont été pratiquement perdues à l’ère du ciment

de l’après-guerre. Je rêvais de continuer à leur rendre hommage. Tant avec Dankers Decor qu’avec Domingue Architectural Finishes, nous abordons la tradition et l’alchimie sous un angle nouveau, sans bling-bling expéditif. »

Fournisseur de la Cour, maître et innovateur

La famille royale fait appel aux services

de Dankers depuis 25 ans. En tant que ­fournisseur de la Cour, il peint des projets d’ampleur patrimoniale et nationale, mais aussi des commandes privées pour le Roi

et la Reine. Aux côtés notamment d’Axel Vervoordt, il travaille sur des domaines,

des manoirs, des monastères, des palais

et autres, ainsi que pour des célébrités

telles que Robert De Niro, Kanye West, ­Taylor Swift, Blake Lively et Calvin Klein.

« Travailler personnellement avec toutes ces personnes est particulièrement agréable, surtout parce que je pars d’une passion et d’une mission profondes. Dans mon travail, tout est question de ressenti. C’est pourquoi je m’occupe personnellement des entretiens préliminaires et de

la définition de l’atmosphère. Nous cherchons à déterminer comment les matériaux et les couleurs communiquent avec l’architecture, mais surtout leur impact sur l’âme des résidants. Créer la bonne expérience requiert de l’expertise, une bonne dose d’empathie et une connexion authentique. Dans notre travail, nous ­revenons à l’essentiel. C’est merveilleux, d’autant plus que ces personnes mènent souvent une vie trépidante une fois hors de chez elles. »

Voyages de déconnexion

« Je prends l’avion presque toutes les semaines parce que je veux rester impliqué. Il y a ­beaucoup de travail et je suis souvent en ­déplacement. Maintenir l’équilibre entre le yin et le yang est primordial. Pour moi, la nature joue un rôle très important à cet égard. D’une part parce que c’est une source de quiétude, d’autre part parce que c’est ma plus grande source d’inspiration. C’est pourquoi je prévois de temps à autre des moments de déconnexion totale : pas de téléphone portable, être le plus possible seul et, de préférence, dans les montagnes. Je peux alors me détendre et, souvent, prendre des décisions cruciales. Tout le monde ne peut pas ‘s’évaporer’ ainsi mais, heureusement, je suis bien entouré. J’ai une très bonne équipe.

C’est aussi une forme de luxe pour laquelle j’ai consciemment travaillé. Je viens de rentrer de Mongolie. Le silence dans ce paysage si désolé est fantastique. Les couleurs de la nature et le mode de vie de la population ethnique m’ont beaucoup inspiré. Ces tons terreux seront ­certainement incorporés dans notre palette

de couleurs. »

«Les Belges sont très modestes. L’artisanat que nous considérons comme normal est internationalement un label de qualité pour un luxe discret»

La Belgique, un label de luxe

« Les Belges sont très modestes. C’est tout à notre honneur mais, souvent, nous n’avons pas conscience de notre riche mélange de connaissances approfondies, de tradition et de créativité. L’artisanat que nous considérons comme normal est perçu à l’international comme un label de qualité d’un luxe discret. Avec Domingue, nous offrons la meilleure collection de finitions architectoniques au monde. Nous nous targuons d’être une marque belge accomplie.

Pourtant, lors de notre lancement, nous avons délibérément choisi de commencer par le marché américain. Ils ne partagent pas notre histoire ni notre tradition européennes, mais il existe un vaste marché qui s’intéresse de près aux matériaux durables et qui recherche un aspect chaleureux, discret et authentique. Ce n’est que depuis cet automne que nous proposons également nos peintures et nos ­finitions à grande échelle en Europe et dans le reste du monde. Anvers est notre pied-à-terre. Nous sommes dans un endroit magnifique : une ancienne chapelle avec des arches ­gigantesques, des finitions authentiques et une belle cour intérieure. L’endroit respire

la paix et la sérénité tout en étant un lieu

de passage international. Nous y recevons ­régulièrement des entreprises de peinture, ainsi que des clients du monde entier, qui viennent voir des échantillons et découvrir l’atmosphère. Au cœur d’Anvers, nous sommes entourés d’un patrimoine extra­ordinaire. Un patrimoine dont nous, les Belges, sommes une fois encore trop peu conscients, mais que les Américains trouvent incroyablement inspirant. Et à juste titre. »



Dankers White

« Cette qualité sereine et profondément ancrée dans la tradition est aujourd’hui bien connue de nombreuses stars d’Hollywood. La Belgique est réputée pour son luxe discret dans les ­domaines de l’art, de la mode, de l’architecture et de la décoration d’intérieur. Axel Vervoordt joue un rôle important dans la sphère intérieure. Ensemble, nous avons donné au penthouse new-yorkais de Robert De Niro un look belge à la fois robuste, serein et sophistiqué. Nous avons créé un sanctuaire de quiétude ­inspiré des principes du wabi-sabi, en utilisant une palette de couleurs plutôt sombres et tamisées, des textures naturelles et des éléments architectoniques. » « Nous avons peint deux fois la maison de Calvin Klein à Miami. D’abord en couleur, puis tout en blanc. Un projet pour lequel j’ai travaillé en étroite collaboration avec lui. L’un des blancs que nous avons utilisés est le Dankers White. Il s’agit d’un blanc particulier, que mon père m’a appris à ­fabriquer avec un seul pigment. Il disait : ‘Ce blanc est universel, c’est toujours une valeur sûre.’ On travaille parfois dans les montagnes, parfois au bord de l’océan, et les pièces sont orientées différemment, de sorte que la lumière est chaque fois différente. Mais peu importe l’endroit, le Dankers White fait toujours sensation. Ce blanc rejoindra la palette de Domingue. À ce jour, nous proposons 55 couleurs, toutes inspirées de la nature. Nous travaillons actuellement sur le développement de 45 couleurs ­supplémentaires et souhaitons atteindre 140 couleurs uniques composées uniquement de pigments naturels. Nous faisons également beaucoup de réalisations sur mesure. Si une ­couleur ne figure pas dans notre palette, nous pouvons la fabriquer. Nous voulons ainsi ­répondre à la vision créative des designers. »

Une vocation

« Développer Domingue Architectural Finishes en partant de l’alchimie, de la tradition et des techniques en voie de disparition est comme une vocation. En affirmant notre position, nous attirons également les bonnes personnes avec nos travaux de peinture. Nous avons récemment réalisé un projet de grande ampleur pour la famille royale du Qatar. Et nous sommes ­actuellement en train de préparer, avec le ­cabinet d’architectes Studio Straf, un projet d’hôtel au milieu des canyons de l’Utah. Nous avons récemment réalisé un gigantesque magasin pour une grande marque de vêtements sur la 5e avenue à New York. Nous allons maintenant nous attaquer aux autres magasins : 150 dans le monde entier. Pour ce faire, nous avons composé un ensemble complet sur mesure de sols naturels, de peintures, d’enduits à la chaux et d’autres finitions. Quel bonheur de constater cette envie de changement à plus grande échelle. Pouvoir contribuer à de beaux projets au niveau mondial est gratifiant. »

