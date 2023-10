Le timing du gardien de but Simon Mignolet

Un gardien de but de haut niveau a-t-il des choses à apprendre? «Ce n’est pas moi qui vous dirai ‘ne faites pas ci, ne faites pas ça’.», explique Simon Mignolet. Le gardien de but du Club Bruges a joué avec les Diables Rouges pendant plus de dix ans. «Il faut trouver ce qui fonctionne pour soi. C’est ce que j’ai fait.»

TeXtE / An Olaerts

J’admire les hommes qui

continuent jusqu’à 45 ans Car il n’y a pas de potion magique pour rester un joueur de haut niveau. Comme Gianluigi Buffon. Il est resté gardien de but pour l’Italie pendant vingt ans. Cela exige une sacrée discipline. En même temps, il faut continuer à s’amuser. Quand on s’impose une trop grande discipline, on sature. Nos performances baissent et il y a toujours quelqu’un d’autre qui attend pour prendre votre place.

Steven Bartlett anime un podcast appelé The Diary of a CEO Chaque semaine, il interviewe un expert dans un ­domaine qui n’est pas le mien. J’apprends énormément de choses, surtout en ce qui concerne la santé mentale.

«Pour moi, le football est une expérience hors du temps. Je ne regarde l’heure que chez moi»

Je sais comment me plonger dans un état de concentration extrême

Cela demande beaucoup d’entraînement,

de répétitions, de visualisations. Ce n’est pas un équilibre fragile que je dois atteindre. Avec l’âge, cela devient de plus en plus simple. Il y a dix ans, j’étais moins préoccupé par l’aspect mental du sport. J’étais obnubilé par la condition physique, la puissance et la technique. Je voulais apprendre à fournir des performances optimales. Pour pousser plus loin l’aspect ­physique, le focus mental est l’étape logique.

J’adore les belles montres Je suis un ambassadeur de Bell & Ross. Mais sur le terrain de foot, c’est l’arbitre qui est le gardien du temps. C’est lui qui décide du temps qui reste. Pour moi, le football est une expérience hors du temps. Je ne regarde l’heure que chez moi. `je veux savoir l’heure qu’il est pour

emmener les enfants à l’école.

Les autres cultures élargissent les idées Jusqu’à ce qu’elles se transforment en convictions et vous finissez alors par les trouver normales. (rires) Dans un vestiaire rempli uniquement de joueurs belges, je n’aurais jamais appris autant. Les différentes cultures que l’on découvre par le biais du foot sont enrichissantes. Quand une personne n’a pas le même background que vous, elle vous apprend à voir les choses différemment.

Je n’ai pas toujours raison.

Selon moi, les gens qui ne sont pas stressés n’existent pas En tant que footballeur, je suis tributaire d’emplois du temps fixés à très court terme. J’ai peu de choses auxquelles m’accrocher. Et même après, il n’y a aucune garantie. Le calendrier change tout le temps. Je me suis habitué

aux modifications qui viennent modifier des modifications. Je sais comment les cadrer. Mais la réaction initiale reste le stress.

Dans la cage du but, je me concentre sur le travail que je dois accomplir Le moment extraordinaire avant de devoir arrêter un penalty ne ­m’impressionne pas. Le soi-disant arrêt

sur image, plein de tension et d’angoisse,

est l’affaire des spectateurs.