Loin des sentiers battus: Avec un Defender à travers le Domaine du Marquenterre

avec le Defender à travers le Domaine du Marquenterre

La voiture, c‘est un mode de vie. De plus en plus de marques automobiles proposent des suppléments pour rendre l‘expérience plus intense. Trends Style a fait du hors-piste dans le Domaine du Marquenterre. Il aura

fallu le secours d‘un câble pour nous en sortir.

TEXTE / Anja Van Der Borght PHOTOS / Wilhelm Westergren

Une volée d‘oiseaux prend le large alors que huit Defender s‘élancent, dans le plus pur style James Bond, sur une pente parsemée de chaumes de céréales provenant d‘un champ de blé récemment fauché. Les virages brusques, les freinages et les accélérations ­s’enchaînent. On se croirait dans une scène de film de course-poursuite et, pour une fois, c‘est autorisé. Land Rover a en effet obtenu l’autorisation d‘un agriculteur français. Une liberté d’autant plus appréciée dans un monde où nous devons constamment suivre des chemins tout tracés. Ce sont des moments qui apaisent le corps et l’esprit. Car tant l‘homme ou la femme d‘affaires stressé(e) et les parents d‘enfants ­turbulents que vous et moi ressentons tous

le besoin de fuir la réalité de temps à autre.

Si certains font de la randonnée en Irlande, d‘autres préfèrent se reposer sur une plage de Bounty et d‘autres encore se lancent dans une aventure hors des sentiers battus. C‘est précisément pour répondre à cette demande que Land Rover organise depuis plusieurs années des ­expériences off-road au cœur du Domaine du Marquenterre. Ici, dans la plus grande réserve ornithologique d‘Europe, entourée par la Baie de Somme, dunes sauvages, pins et petits lacs, fréquentés par des oiseaux aquatiques et

des rapaces mais aussi par des cervidés, se ­succèdent sur mille hectares de sable. En bref :

la nature dans toute sa splendeur.

Parcours off-road

Nous sommes attendus à dix heures et quart au Domaine du Marquenterre pour un court briefing et les premiers préparatifs. Nous prenons vite conscience que, ici, une règle d‘or prévaut : respecter la nature. N‘emprunter que les sentiers balisés, perturber le moins possible la faune et ne pas abandonner de déchets. Après avoir partiellement dégonflé les pneus tout-­terrain de notre Defender afin d‘avoir une ­meilleure adhérence sur la route, nous sommes prêts à relever les défis du parcours off-road.

«Les projections de sable jusqu’à plusieurs mètres au-dessus du 4×4 par les pneus qui patinent par endroit sont spectaculaires»

Dans un premier temps, nous roulons en ligne derrière le guide, René. Le dynamique sexagénaire examine la piste depuis son quad, dégageant parfois la route. À un moment, il jette une branche de côté ; un peu plus loin, il décide de prendre une déviation car un arbre tombé bloque la route. Les deux instructeurs de Land Rover Experience nous donnent des conseils afin de bien appréhender les manœuvres. Nous apprenons ainsi que les restes d‘arbres abattus, c‘est-­

à-dire les souches, sont les grands ennemis des jantes. Si nous n‘avons pas assez de place pour les contourner ou si nous avons des doutes, le mieux est de prendre le rondin au milieu du pneu.

Parfois, c‘est une question de centimètres, cinq tout au plus, mais nous n‘avons pas peur. Les ­instructeurs, Peter et Jeroen, sautent de la ­voiture en cas de doute pour nous guider par talkie-walkie. Un peu plus à gauche, encore un peu, tenez le guidon droit et avancez lentement.

La première demi-heure, la progression est lente. L’équipe veut de toute évidence savoir à qui elle a affaire mais, une fois que nous avons fait nos preuves, nous pouvons appuyer sur l‘accélérateur. Grisant. Dans une sorte de formation en huit, nous pouvons mettre les gaz dans le sable meuble, Defender après ­Defender. Notre Defender SE de 300 chevaux avance brusquement de gauche à droite, se frayant un chemin dans les traces de pneus

déjà creusées. Les projections de sable jusqu’à plusieurs mètres au-dessus du 4×4 par les pneus qui patinent par endroit sont spectaculaires.

Du bonheur à l’état pur, et c‘est aussi le moment pour nous de troquer notre Defender Pangea Green contre un modèle Santorini Black avec un moteur V8 et 525 chevaux. Le moteur puissant rend l‘expérience encore plus impressionnante.

Donner de l’impulsion

Après un agréable pique-nique, nous poursuivons notre ­parcours off-road dans le Domaine du Marquenterre l‘après-midi, et la difficulté ­s’intensifie. Nous pouvons nous mesurer à

une pente raide : nous avons le choix entre

un chemin particulièrement difficile qui n‘a encore jamais été emprunté et un chemin semi-­difficile. René emprunte le chemin ­difficile et doit s‘y reprendre à plusieurs fois pour atteindre le sommet. L’instructeur aussi. Mais l‘une des participantes franchit

l’obstacle du ­premier coup. Nous relevons ­également le défi et choisissons le chemin

le plus difficile, mais notre tentative se solde par un échec. Nous ­redescendons la pente

à reculons. Nous reculons davantage pour prendre de l‘élan, donner de ­l’impulsion et mettre les gaz au bon moment pour que le

4×4 franchisse la pente abrupte. Mais nous échouons à nouveau.

DEFENDER © Wilhelm Westergren

Nous pensons que la troisième fois sera

la bonne, mais cette fois-ci nous nous ­retrouvons bloqués. La pente est telle que

les ­instructeurs préfèrent ne pas défier la loi de

la gravité et ­décident de nous dégager à l‘aide d‘un câble. À trois, ils étudient la meilleure ­façon d‘y parvenir. Ils analysent la situation, mesurent et discutent afin de déterminer

dans quelle trajectoire ­dégager notre

Defender pour ne prendre aucun risque. Quinze minutes plus tard, le Defender a de nouveau les quatre pneus sur la piste de sable. Cela fait partie du jeu, car qui veut dépasser ses limites fait déjà une erreur de calcul. Ici, tout est possible. Le road-book unique nous emmène plus loin sur les chemins boueux et les pistes ensablées. De temps en temps, nous nous arrêtons et les moteurs et les voix se taisent pour observer une laie avec ses petits ou un ­chevreuil pendant la fabuleuse heure dorée.

Infos pratiques pour les aventuriers – Pour en savoir plus sur les

excursions tout-terrain dans

le Marquenterre, consultez

le site Land Rover experience

experience.landrover.be/fr/

adventure/le-marquenterre – Qui souhaite trouver la quiétude

ou réveiller l‘aventurier qui

sommeille en lui peut ­louer un

nouveau modèle de Defender

avec une tente de toit pour une

expérience ultime en plein air.

Réservez en ligne et composez vous-même votre circuit. Plus

d‘informations sur rent.jaguar­landrover.be/fr/rent-a-defender

Les belles vues

En conduisant,

n’oublions pas de profiter des belles vues du Domaine

du Marquenterre.