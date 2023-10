Best Dressed: L‘utilisation créative des couleurs par Kyle MacLachlan

Qui est Kyle MacLachlan ?

Kyle MacLachlan, lauréat d‘un Golden Globe, est né en 1959 dans l‘État de Washington. Après ses études, il part immédiatement pour Hollywood où l’acteur fait ses débuts au cinéma en 1984, en tête d’affiche du film Dune. Pendant le tournage, sa mère apprend qu’elle est atteinte d‘un cancer ; elle attend que le film soit terminé pour en informer son fils. Elle décède alors que MacLachlan est sur le tournage de Blue Velvet, également réalisé par David Lynch. L‘acteur est connu pour ses idylles avec les actrices avec qui il partage l’écran. Après Dune, il entame une relation avec ­Laura Dern puis, pendant Twin Peaks, avec Lara Flynn Boyle. Il se fiance ensuite avec le mannequin Linda Evangelista. En 2002, MacLachlan épouse la journaliste de mode Desiree Gruber, avec qui il a un fils.

Les risques

C‘est comme si nous n‘avions jamais connu la télévision sans Kyle MacLachlan. Depuis 1990, l’acteur américain est apparu dans un nouveau rôle principal à chaque décennie. L’agent du FBI Dale Cooper dans la série emblématique Twin Peaks, le médecin Trey Macdougal dans Sex and the City, le dentiste Orson Hodge dans Desperate Housewives. Kyle est un acteur ­auquel on ne pense pas toujours, mais qui est omniprésent. À l’instar de ses choix en matière de style.

Son style BCBG et discret fait toujours mouche. Des carreaux dans une couleur

vive ou avec de grands motifs. Un blazer en ­velours côtelé ? En rouge plutôt qu‘en marron classique.

Kyle MacLachlan at the ZEGNA x The Elder Statesman party on September 6, 2023 in Los Angeles, California (Photo by Tommaso Boddi/WWD via Getty Images) © WWD via Getty Images

Le succès

À première vue, il incarne le voisin toujours prêt à rendre service. Mais toujours avec une pointe d‘espièglerie. Les incontournables :

le velours côtelé, les trenchs, les carreaux et

les pulls à col roulé sont des valeurs sûres. Sa garde-robe incarne un « classique américain aux racines écossaises ».

TEXTE / Elspeth Jenkins PHOTO / Getty