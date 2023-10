Montres iconiques: La deuxième (et troisième, et quatrième) vie des classiques

Watch Style

vingt icônes se parent d’un nouveau look

Toutes les marques horlogères nourrissent la même ambition : créer une montre que tout le monde reconnaît instantanément. Des variations peuvent ensuite être apportées, sous réserve qu‘elles ne portent pas atteinte à l‘authenticité de l‘icône. Vingt exemples de classiques et leurs variantes en 2023.

TEXTE / Ben Herremans

1. ULYSSE NARDIN

Freak One

Pas de cadran, pas d‘aiguilles, pas de

couronne : la montre Freak d‘Ulysse Nardin

se targue d‘un statut ésotérique et est aussi resplen­dissante qu’étonnante. Deux ponts tournent sur leur propre axe et font office

d‘aiguilles pour les minutes et les heures.

2. AUDEMARS PIGUET

Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph

Lancée en 1993, elle ne s’est fait un nom que six ans plus tard grâce à Arnold Schwarzenegger dans le film La Fin des temps. À l’occasion de son 30e anniversaire, la marque lance un modèle en céramique noire et aux détails jaunes, rappelant la version de 1999.

3. HERMÈS

H08 Colours

En 2022, les recettes du département

horloger d‘Hermès ont grimpé de 46 %.

Une augmen­tation en grande partie due à

la montre H08, en vente depuis deux ans. Cette année, Hermès a ajouté quatre couleurs à la collection. Notamment le jaune punchy.

4. HUBLOT

Big Bang MP-13

Il s‘agit de la treizième version (il n’y a pas

de superstition qui tienne chez Hublot) de

la MP, la pièce maîtresse de la marque qui se distingue par son design non conventionnel. La montre est équipée d’un tourbillon bi-axial et d’un affichage bi-rétrograde.

5. CARTIER

Santos-Dumont Skeleton

Cette montre raconte l‘aventure du pionnier brésilien de l‘aviation Alberto Santos-Dumont, pour qui Cartier a créé la première montre-bracelet il y a 119 ans. La masse ­oscillante est miniaturisée sous la forme de

la Demoiselle, un avion conçu par Santos-­Dumont en 1907.

6. OMEGA

Seamaster Diver 300M Paris 2024

L‘année prochaine, OMEGA sera le chrono­métreur officiel des Jeux Olympiques pour

la 31e fois ; la marque a en effet cet honneur depuis 1932. Elle annonce les Jeux de Paris avec une Seamaster aux finitions en or, clin d‘œil aux médailles d‘or.

7. ORIS

ProPilot X Kermit Edition

01 400 7778 7157-Set – ProPilot X Kermit Edition

La couleur verte du cadran en titane

célèbre Kermit La Grenouille et, le premier jour de chaque mois, le « Kermit Day »

comme l’appelle la marque Oris, la grenouille chantante des Muppets apparaît dans le ­guichet de date.

8. PATEK PHILIPPE

Patek Philippe 6007G (Calatrava)

Patek Philippe, 6007G_001_PRESS © Patek Philippe/JD Meyer

Elles resteront sans doute gravées dans ­l‘histoire comme les « colorful Calatravas ». Avec trois couleurs primaires (jaune, rouge et bleu), Patek Philippe réactualise une collection Calatrava qui existe depuis 1932.



9. TAG HEUER

Chronographe Carrera

Il y a soixante ans, Jack Heuer lançait

sa ­première Carrera, un modèle dont

il a souvent dit par la suite qu‘il était

son modèle préféré. Aujourd‘hui,

Heuer a 90 ans. En 1963, il était

le patron bien inspiré d‘une jeune marque

de montres qui exprimait visuellement

son lien avec le sport automobile. Et ce

chronographe ne fait pas exception.

10. IWC

Ingenieur Automatic 40

La question n’est pas de savoir pourquoi ­l‘Ingenieur, conçue par le célèbre

designer ­Gerald Genta dans les années

1970, fait son grand retour, mais pourquoi

elle avait disparu.

11. JAEGER-LECOULTRE

Reverso Tribute Duoface Tourbillon

2023 Novelties

La Reverso de Jaeger-LeCoultre a été créée

en 1931. Cette année, la marque célèbre le

30e anniversaire de la première version ­rectangulaire avec tourbillon et présente

une montre en or rose. Le verso indique

un second fuseau horaire.

12. TUDOR

Pelagos FXD

Dès le milieu des années cinquante,

la marine américaine a testé les montres

de plongée ­Tudor, qui ornent le poignet

des plongeurs ­militaires depuis 1958.

Avec un boîtier en ­titane, un calibre

Manufacture, une lunette unidirectionnelle

et un bracelet à rayures, la Pelagos FXX

rend hommage à ce parcours.

13. ZENITH

Pilot Big Date Flyback

Depuis 1904, Zenith utilise le mot

« pilot » comme marque de fabrique

sur le cadran de ses montres. Cette année,

Zenith a lancé une nouvelle collection

Pilot. Avec son look moderne et vintage,

la montre semble faire écho à l‘El Primero Rainbow de 1997.

14. CHANEL

Monsieur Tourbillon Météorite

La montre la plus masculine et la plus

sous-estimée de Chanel est un modèle

de proportions, d‘équilibre, de contrôle

du volume et de subtilité. Fragments

de météorite dans la céramique noire mate, tourbillon volant conçu et assemblé en

interne.



15. LONGINES

2023 Flagship Heritage

Depuis 1957, Flagship est une ligne

emblématique de Longines. Cette année,

la marque ajoute trois versions (opaline

argentée, argent soleillé, bleu soleillé)

à la ligne, chacune équipée d‘une complication de phase de lune.

16. PIAGET

Polo Perpetual Calendar Obsidian

Benjamin Comar, PDG de Piaget,

a inventé le mot « extrélegance »

pour refléter l‘ADN de sa marque :

à la fois extravagante et élégante.

Cette montre est ornée d‘un cadran

en obsidienne et d‘une lunette en

saphir bleu.

17. MONTBLANC

1858 The Unveiled Timekeeper Minerva Limited Edition

C‘est dans la légendaire manufacture Minerva que Montblanc a conçu ce chronographe,

qui célèbre à la fois le 165e anniversaire des mouvements Minerva et le 100e anniversaire

du premier mouvement de chronographe,

le Calibre 13.20.

18. GRAND SEIKO

Caliber 9S 25th Anniversary Limited Edition: SBGJ275

Pour célébrer le 25e anniversaire de son calibre 95, Grand Seiko présente deux montres GMT dans ses collections Sport et Élégance. Source d‘inspiration du cadran : le ciel vu du sommet du mont Iwate.

19. ROLEX

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona © Rolex

En 1962, la première course automobile de

24 heures a eu lieu au Daytona International Speedway. Un an plus tard, le gagnant a reçu un nouveau modèle de Rolex : l‘Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Pour célébrer le 60e ­anniversaire de la montre, Rolex en propose

une version actualisée.

20. BREGUET

Classique Quantième perpétuel 7327

En 1780, Abraham-Louis Breguet remporte un franc succès avec ses montres « perpétuelles », qui se remontent automatiquement à la marche du porteur. Dans sa collection Classique, ­Breguet réinterprète le quantième perpétuel

en deux versions or.