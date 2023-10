Fantastic Fantasy: Le monde merveilleux du designer Jaime Hayon

Une poule à bascule vert gazon, des créatures en céramique, des masques géants et des personnages de cirque amusants. Voici l’univers du designer espagnol Jaime Hayon. Qu’il crée des tapis, des meubles, des luminaires ou une simple théière, il ne fait jamais l’impasse sur l’humour et l’ironie. Son œuvre fait actuellement l’objet d’une rétrospective majeure au MAD Brussels.

TEXTE / Ingrid Allaerts PHOTOS / Joseph Fox e.a.

Le vernissage de la rétrospective Nuevo ­Nouveau du designer et artiste espagnol

Jaime Hayon a eu lieu au MAD Brussels fin ­septembre. Ce n’est pas un hasard si le centre

de la mode et du design a jeté son dévolu sur ce créateur international. Ce choix s’inscrit dans

le cadre de l’année de l’Art nouveau à Bruxelles et de la présidence espagnole de l’Union européenne. L’œuvre variée de Jaime Hayon est

présentée dans son intégralité : meubles, projets industriels, peintures, tapisseries et sculptures.

Chaque projet commence par une esquisse. Les croquis de Jaime Hayon sont donc le fil conducteur de l’exposition. Ils montrent

l’évolution de sa carrière, du designer industriel à l’artiste. « Les croquis sont l’âme de mes créations et du processus créatif. Je commence toujours par la feuille blanche et je cherche différentes façons de traduire mes idées en lignes et en formes. J’ai toujours des carnets

de croquis et des crayons dans mon sac.

Dessiner me détend, m’enracine et me relie à ma créativité. »

HUMOUR ET COULEUR

Jaime Hayon a étudié le design, mais il a toujours trouvé son inspiration et son expression dans l’art. « L’art a toujours été le prisme à travers lequel j’envisageais la créativité. Ma toute première exposition et installation,

Mediterranean Digital Baroque, a été présentée à Londres il y a vingt ans. S’agissait-il de design ? Ou d’art ? Je ne pense pas que l’art soit une évolution pour moi. L’art a toujours été mon expression. »

«J’ai toujours des carnets de croquis et des crayons dans mon sac. Dessiner me détend, m’enracine et me relie à ma créativité»

Pour cet artiste, l’inspiration est partout.

Il est souvent époustouflé par tout ce qui se passe autour de lui. Les voyages sont pour

lui une grande source d’inspiration. « Il y a plusieurs manières de voyager. On peut s’immerger dans d’autres cultures ou découvrir des mondes perdus. Tout dépend du cheminement de mes pensées à ce moment-là.

Le voyage est une source infinie de rêves et de pensées. Je suis fasciné par le folklore,

les vieux métiers, le cirque, mais les croquis sont toujours mon point de départ. »

L’univers de Jaime Hayon est un lieu dynamique et narratif au confluent du surréalisme, du confort et de la qualité. L’humour et la ­couleur sont omniprésents. « Dans mon travail, je veux trouver différentes manières de communiquer des émotions et de créer un lien avec l’utilisateur. »

L’ANTONI GAUDI ­CONTEMPORAIN

Jaime Hayon vit et travaille à Valence. On ­retrouve d’ailleurs dans son travail ses origines espagnoles et son style méridional. À première vue, sa collaboration avec le danois Fritz Hansen semblait assez étrange. Alors que Fritz Hansen est synonyme de tradition et de savoir-faire, Jaime Hayon ajoute sa touche de style méridional et de couleur. Les canapés et les fauteuils qu’il a conçus pour Fritz Hansen sont devenus des best-sellers. « L’influence des origines est très profonde », dit Jaime Hayon. « La Méditerranée, avec ses couleurs, ses parfums et ses ­paysages, est bien présente dans mon travail.

Les tons audacieux et mon côté fonceur sont des caractéristiques qui reflètent mes origines. »

On qualifie parfois Jaime Hayon d’Antoni Gaudí des temps modernes. D’autres ­l’appellent le Pedro Almodóvar du design ­espagnol. « J’en suis flatté. Il y a effectivement des similarités dans la façon dont j’aborde mon travail. Je m’identifie au concept de Gaudí d’une créativité trans­versale qui relie tout, de l’architecture aux créations en métal ou en verre, en passant

par les fresques de plafond, les céramiques et les meubles. Gaudí considérait la créativité comme un tout, sans la subdiviser en différentes disciplines. Les styles personnels se rencontrent dans de nombreux courants qui convergent tous vers un océan de créativité. J’ai la sensation que mon travail embrasse tous ces idéaux. Je suis un grand admirateur de Pedro Almodóvar. J’adore sa nature ­artistique et l’utilisation de la couleur dans ses films. Les couleurs créent un univers unique et créatif qui implique intimement

le spectateur. Mon travail est narratif. Il y a toujours un lien émotionnel fort. J’essaie

de mettre de l’humour et de susciter de la surprise dans mon travail. »

PENSÉE CRÉATIVE

Ce que Jaime Hayon préfère, c’est expérimenter avec différents matériaux. Il assiste à tout ce qui se passe dans les ateliers avec lesquels il travaille. Il met son énergie au service de la pensée créative, tout en suivant tout de très près pour apprendre et comprendre comment les choses sont fabriquées, sans pour autant avoir l’ambition de maîtriser le métier. « J’essaie à la fois d’utiliser à mon avantage et de mettre au défi le savoir-faire

et les capacités de chaque technique. »

L’utilisation de formes organiques et une prédilection pour les matériaux naturels, comme la céramique, le verre, le bois et la pierre naturelle sont le fil rouge de son travail. Il utilise des matériaux qui s’embellissent et se patinent avec le temps. Ces dernières années, Jaime Hayon se consacre de plus en plus à la peinture sur toile. « Ces dernières années, j’ai eu plus de temps pour peindre. Je n’ai jamais vraiment arrêté, mais aujourd’hui, la peinture sur toile m’occupe pleinement. Chaque jour, je me rends dans mon atelier pour peindre. C’est devenu une nécessité pour moi. J’adore approfondir peu à peu mon approche et faire de nouvelles découvertes sur la technique et sur moi-même. »

LE LUXE AU QUOTIDIEN

Cet automne, il présentera sa toute nouvelle collection d’accessoires pour la marque ­danoise &Tradition. La collection Momento se compose d’objets simples et fonctionnels, comme une carafe d’eau et quelques vases pour embellir le quotidien. La collection comprend également une nouvelle version de la lampe en papier, inspirée des lanternes en papier ancestrales d’Asie. « Nous avons vraiment essayé de créer des objets uniques. Je les ai tous chez moi. Ce sont de magnifiques compagnons. »

«S’agissait-il de design ? Ou d’art ? Je ne pense pas que l’art soit une évolution pour moi. L’art a toujours été mon expression»

Retrospective Nuevo Nouveau au MAD Brussels, jusqu’au 27 janvier 2024, du mercredi au

samedi 11-18 heures, entrée gratuite. Place du Nouveau Marché aux Grains 10 à Bruxelles, www.mad.brussels

1. The Castle of ­Transgression

L’humour et la ­couleur ont toujours leur place dans la peinture de Hayon

2. Jaime Hayon

L’artiste-créateur ­espagnol dans son atelier