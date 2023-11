Ask an Expat: L’autre coté de Dubaï

travel style

TEXTE ET PHOTOS / Sofie Albrecht

L’amour du parfum a été inculqué à Joachim ­Nisen dès son plus jeune âge. La famille de son

père distribuait une marque de parfum célèbre. Quand j’avais 17 ans, j’ai décidé de vivre seul. Pour payer mon loyer, je travaillais le week-end pour Etreac, une agence qui propose les services de ses conseillers de vente aux boutiques de ­cosmétiques et de luxe de l’aéroport. Entre mes études et mon travail, je n’avais pas beaucoup de temps ; ma vie, c’était mon travail. Après avoir terminé mes études en marketing et business, j’ai commencé chez Sisley, dans la vente et la formation. Ensuite, j’ai travaillé pour Dior et ­Estée Lauder. Cela fait maintenant exactement un an que je travaille comme Global Education

Manager pour Amouage, une marque de parfums de luxe fondée à Oman. » Un travail qui a conduit Joachim à déménager à Dubaï.

« Je n’étais pas vraiment à la recherche d’un emploi à l’étranger, c’est arrivé par hasard. J’ai assisté à une masterclass de la parfumeuse Cécile Zarokian à Bruxelles, et nous avons discuté. Elle a parlé de moi à Renaud Salmon, le directeur artistique belge d’Amouage. Il m’a contacté et après beaucoup d’échanges, il m’a offert un job. Le siège d’Amouage se trouve à Oman,

mais nous avons également un bureau à Dubaï, d’où il est plus facile de voyager. Je cherche quelques adresses à l’avance, je demande des conseils au concierge de l’hôtel et je cherche à m’imprégner de la culture locale. Les attractions typiquement touristiques ne m’intéressent pas. Un ami pilote m’a dit un jour que le ciel était son bureau. Mon bureau à moi, c’est le monde. C’est une richesse inespérée. »

Bien qu’il voyage beaucoup, Joachim a pu se construire une vie assez rapidement grâce à

ses collègues et à son réseau professionnel.

« Ils ont été très accueillants, m’ont donné des conseils et m’ont aidé avec mon déménagement et d’autres questions pratiques. Grâce à eux, j’ai déjà découvert beaucoup d’endroits sympas. Cela a créé un véritable sentiment de famille. Les relations de travail sont bien plus importantes et plus fortes ici qu’en Belgique. Probablement parce que les expatriés sont tous un peu déracinés. Je connais aussi des Émiratis.

Ils sont ouverts, mais ils ont un mode de vie différent, dans lequel la famille occupe une place importante. Ce n’est pas le cas pour les expatriés, qui sont ici pour travailler et jouir. »

«Le niveau de service est exceptionnel ici, en Europe j’ai parfois l’impression de remonter dans le temps»

Dubaï est une ville très animée, où il y a énormément de choses à faire. Pour se détendre, Joachim lit et pratique la natation. « Ici, je ­nage pratiquement tous les jours, ce qui est ­beaucoup plus difficile en Belgique. La qualité de vie est incomparable. Je suis curieux et ­j’aime apprendre de nouvelles choses. Dubaï est un endroit où l’on s’épanouit en tant que personne, à condition de faire les bons choix. Bien sûr, vous pouvez faire du shopping dans le centre commercial et faire la fête tous les soirs. Mais Dubaï ne se résume pas au bling-bling et aux apparences. La ville réunit le meilleur de toutes les cultures et offre des ateliers

sur tous les sujets possibles et imaginables.

Les choix que vous faites en disent long sur vous, peut-être plus que sur Dubaï. »

« Dubaï est une ville très facile à apprécier.

Les problèmes d’adaptation sont mineurs

car la vie est facile ici. Vous pouvez vous faire livrer n’importe quel type de nourriture en une demi-heure, ou commander des médicaments à toute heure du jour et de la nuit. Et il y a un taxi toutes les 2 minutes. Les gens sont très serviables, le niveau de service est exceptionnel. Cela n’existe pas Europe, où j’ai parfois l’impression de remonter dans le temps. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des gens restent ici plus longtemps et ne sont pas vraiment pressés de ­retourner en Europe. Moi aussi, j’ai l’intention de rester, et j’ai hâte d’acheter un appartement ou une maison. Mais Dubaï n’est pas un endroit où passer ses vieux jours car le permis de séjour est lié au travail. Si vous ne travaillez plus, vous ne pouvez pas rester. »

« On se sent également en sécurité ici. Récemment, j’ai vu une maman laisser sa poussette avec son enfant endormi et son sac à main

au milieu d’un magasin pour essayer des ­vêtements. Ici, vous pouvez le faire en toute sérénité, personne ne touchera à vos affaires. Le respect et la politesse sont ancrés dans la ­société. Il n’est pas accepté de jurer ou de claxonner, par exemple. »

« Pour un amateur de parfum comme moi, Dubaï est la Mecque. Les gens ont une véritable passion pour le parfum, c’est ancré dans leur sang, leur culture et leur vie. Ils utilisent différentes formes de parfum et les combinent. En Belgique, on vous pointe du doigt dès que vous portez quelque chose de spécial. Ici, personne ne vous le reprochera. En outre, la météo ­différente modifie la perception du parfum. »

Si Joachim se plaît à Dubaï, certaines choses

lui manquent. « Se promener dans la forêt ou passer du temps au jardin. La nature est peu présente ici, voire absente. On peut faire une excursion dans l’oued (delta du désert, ndlr) ou dans le désert, mais ce n’est pas pareil. Enfant, je voulais être paysagiste. J’ai toujours été ­fasciné par les fleurs et les plantes, je connais même le nom latin de la plupart des espèces. Heureusement, mon métier compense en ­partie ce manque. J’aime m’immerger dans

les ingrédients des parfums car ils font le lien entre mon enfance et ma vie actuelle. »

« La nourriture de qualité me manque également. J’ai toujours été habitué à manger des aliments de qualité. Mes parents ont un grand jardin avec beaucoup d’herbes et de plantes.

Ma mère cultive ses légumes dans les serres, mange les œufs de ses poules et fait ses con­fitures et compotes. À Dubaï, il faut vraiment chercher pour trouver des légumes biologiques. Très peu n’est cultivé ici, tout est importé. »

« Beaucoup pensent que Dubaï n’est pas authentique. Cela semble logique pour une ville qui n’existe que depuis 52 ans. Mais c’est aussi un avantage, car tout ici est ultra-moderne, high-tech et tourné vers l’avenir. Je pense que l’Europe est trop tournée vers le passé. En outre, Dubaï est très ouverte aux autres cultures, ce qui favorise une grande diversité. Les autres religions et opinions sont tolérées, bien qu’il y ait des règles fondamentales claires à respecter. À part ça, tout est possible ici. »

