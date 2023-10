Mieux profiter de Malte: Les dix choses à faire absolument sur l’île

L’île de Malte a de nombreux visages. Elle concentre escapades culturelles en ville, séjours à la plage et exploration culinaire. Voici une liste de dix choses à ne pas rater.

TEXTE ET PHOTOS / Veerle Symoens

1 La Valette

La capitale, La Valette, est à juste titre classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est une ville pleine de charme qui porte avec fierté l’héritage d’une histoire très riche. Cela passe notamment par la beauté de l’architecture avec ses églises, l’héritage des chevaliers de Malte et de splendides jardins. Les rues pittoresques qui entourent le palais des Grands Maîtres sont propices à la flânerie. Impossible de se perdre, car La Valette est petite et était autrefois stratégiquement disposée en damier.

À certains endroits, il est possible de voir la mer en regardant à chaque bout d’une rue. ­Envie d’une terrasse ? Installez-vous sur la ­petite place devant l’impressionnante colonnade de la Bibliothèque nationale.

Nous avons également visité les jardins de Upper Barrakka. Ils ont été créés en 1661 comme jardins privés pour les chevaliers italiens, dont les logements se trouvaient à proximité. Ils offrent une vue imprenable sur le port et les

« trois cités » de Malte. En descendant la rue en direction de la mer, vous arriverez aux jardins de Lower Barrakka, qui offrent une oasis de tranquillité. Envie d’un déjeuner ? Au Harbour Club, situé à proximité, vous pourrez déguster de délicieux fruits de mer fraîchement pêchés.

2 Admirer les églises

L’architecte maltais Girolamo Cassar a construit la cathédrale Saint-Jean de La ­Valette en seulement cinq ans, de 1573 à 1577. Cette cathédrale est située dans le centre de la ville et vous pourriez vraiment passer à côté d’elle sans vous attarder. Vous y découvrirez une splendeur opulente : feuilles d’or, tapis ­authentiques, peintures exquises, marbres colorés, chapelles remplies de trésors et sols en mosaïques authentiques riches en symbolisme. Le célèbre tableau de Le Caravage représentant la décollation de Saint Jean-Baptiste a été peint spécialement pour la cathédrale. Il y est toujours accroché.

La Rotonde néoclassique Santa Marija Assunta de Mosta, construite entre 1833 et 1860, vaut également le coup d’œil. La conception de cette église s’inspire du Panthéon de Rome. Il s’agit du quatrième plus grand dôme d’Europe.Pendant la Seconde Guerre mondiale, trois bombes allemandes ont touché le dôme. Deux ont ricoché et ont fini dans la rue. Le troisième est tombé à travers le dôme au beau milieu de 300 fidèles. Aucune de ces bombes n’a explosé, ce qui peut être considéré comme un véritable miracle. Une réplique de cette bombe est ­exposée dans la sacristie de l’église.

3 Mdina

Mdina possède un charme médiéval et ­méridional qui, avec ses rues étroites et ses remparts, rappelle les médinas du Moyen-Orient. Vous aurez l’impression de voyager à une autre époque. Jusqu’en 1530, Mdina était la capitale de Malte et est connue sous le nom de « la ville du silence ». Il est interdit de conduire une voiture à l’intérieur des remparts. De nombreuses familles qui ont encore une maison à Mdina ne s’y retrouvent de ce fait que les week-ends ou lors d’occasions ­spéciales. C’est pourquoi la ville est si paisible et si tranquille. Tout est cependant bien ­entretenu, ce qui rend la promenade dans

les petites ruelles très agréable. Cette ville ­enchanteresse a également servi de décor à plusieurs scènes de la série Game of Thrones.

4 Gozo

Pour vous rendre à Gozo, vous pouvez prendre un ferry ou choisir un yacht exclusif, des charters ou de plus petits bateaux de plaisance avec ou sans capitaine. Gozo est la petite sœur de Malte. Le paysage y est plus accidenté et offre des vues spectaculaires qui donnent immédiatement un sentiment de ­liberté. Nous avons fait une excursion en

jeep à cabine ouverte par l’intermédiaire

de Barbarossa Excursions. C’est idéal pour explorer l’île. Nous avons longé de longues plages avec des marais salants près de la baie de Xwejni, nous nous sommes arrêtés à ­Victoria, la capitale, pour nous promener dans ses rues accueillantes et admirer la vieille ­citadelle, le cœur de Gozo, qui domine la ville.

5 Paradis aquatique

Avec des eaux cristallines et une vie marine abondante, Malte est un paradis pour les amateurs de plongée et de snorkeling. Vous

y trouverez des grottes sous-marines, des épaves et des récifs colorés à explorer. Nous avons réservé un petit bateau de plaisance avec capitaine auprès d’Ebsons Comino Ferry. Le capitaine Pedro nous a accueillis chaleureusement et a immédiatement lancé une playlist joyeuse. Nous avons navigué vers le Crystal Lagoon sur l’île de Comino, où nous avons sauté du bateau, nagé et fait de la plongée avec masque et tuba dans la superbe eau turquoise.

Outre la plongée avec tuba et la plongée sous-marine, vous pouvez également opter pour des excursions en kayak, en pagayant

le long de falaises escarpées et de grottes secrètes. Envie d’un peu plus d’aventure ? Tentez une session de flyboard derrière un jet ski pour une poussée d’adrénaline incomparable.

6 Palazzo Parisio

Avec son intérieur à couper le souffle et son beau jardin à l’italienne, le Palazzo Parisio, datant du XVIIIe siècle, est l’une des maisons privées les plus spectaculaires et les plus élégantes de Malte. La baronne Justine Pergola ouvre les splendides salles et les jardins au public. Le Palazzo Parisio abrite également des restaurants et un bar, et peut être loué pour des événements tout en élégance.

7 Les Trois Cités en Rolling Geeks

« À Malte, nous conduisons à gauche comme les Anglais, mais avec le tempérament des

Latinos », s’amuse notre guide juste avant de monter à bord de nos Rolling Geeks, une sorte de voiturette de golf électrique à gros pneus. Mais il ne faut pas craindre la circulation,

car les Rolling Geeks sont parfaits pour ­explorer les rues pittoresques des Trois Cités – Vittoriosa, Senglea et Cospicua. Les voitures ordinaires ne sont pas autorisées à circuler dans de nombreux endroits.

Le propriétaire, Chris, est un Belge qui a eu le coup de foudre pour Malte et qui y a développé cette entreprise : « Un GPS préprogrammé vous emmène faire un tour dans ces voiturettes tout en vous expliquant ce qui vous ­entoure, comme un vrai guide. C’est moi qui ai créé le contenu descriptif, d’où le petit accent anversois de la voix », s’amuse-t-il. Avec ­Rolling Geeks, vous bénéficiez de tous les avantages d’une excursion organisée, mais sans être accompagné d’autres personnes et avec la liberté de vous arrêter où vous le souhaitez en cours de route. Nous avons apprécié d’avoir pu en prendre plein les yeux en peu de temps d’une manière aussi originale.

8 Marsaxlokk

Dans ce pittoresque village de pêcheurs, vous verrez des bateaux de pêche colorés, appelés luzzu, entrer dans le port avec des filets bien remplis. Pendant le marché du dimanche,

Marsaxlokk prend vie. En cas de mauvais temps, on peut voir des marins travailler sur leurs ­bateaux le long du quai et une multitude de

ces bateaux colorés qui flottent dans le port.

9 Gastronomie locale

Goûtez aux plats locaux tels que les pastizzi (pâte feuilletée fourrée au fromage ou à la ­purée de petits pois), les bragioli (rouleaux

de viande traditionnels en forme de saucisse), le ragoût de lapin, le qubbajt (nougat sucré) et les pâtisseries comme l’imqaret, fourrée aux dattes. Et bien sûr, impossible de passer à côté de la pêche du jour. L’île étant entourée par la Méditerranée, vous y mangerez à tout moment le poisson le plus frais. Et pour finir le repas en beauté, il est possible de déguster une bajtra, une liqueur à base de figues de Barbarie locales. Saviez-vous que le pain plat traditionnel maltais au levain, le ftira, est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ? Nous nous sommes littéralement régalés à Ta’ Kolina’, sur la côte de Sliema. Il s’y trouve un restaurant traditionnel maltais tenu par une famille locale. Sur la terrasse du Cassarini, près de la « Grotte bleue », nous avons dégusté du thon parfaitement grillé. San Giuliano, un petit restaurant situé au

premier étage et donnant sur la baie de Spinola, offre également une belle expérience culinaire.

10 Dégustation de vin

En plus de sa passion pour la médecine, le Dr. John Cauchi a décidé de suivre sa passion pour la viticulture. En 2005, il a fondé le domaine ­viticole San Niklaw dans le sud-est de Malte.

Le domaine de John se compose d’une chapelle du XVIIe siècle rattachée à un manoir rénové en conservant son caractère authentique, de vignobles, d’une oliveraie, d’une boutique et d’une cave souterraine datant de la fin du XIXe siècle.

« Nous produisons environ 10 000 bouteilles par an. Tous les cépages sont cultivés dans notre propre vignoble afin de garantir des normes de qualité strictes. J’aime participer à l’ensemble du processus. Avant et après mes heures de travail en tant que médecin, vous me trouverez donc régulièrement dans les vignes ou en train de faire déguster des produits à

des clients. » Quatre vins exceptionnels sont produits chaque année, trois rouges et un blanc. Notre préféré est le Contrada ta Fangu, un vin rouge à base de syrah.

www.visitmalta.com et www.airmalta.com

1. Rocheux

Le paysage rocheux est typique de Malte

2. Plats Locaux

Essayez des plats locaux tels que les

pastizzi, les bragioli, le ragoût de lapin et le qubbajt.

3. Ta’Pinu

La basilique de Ta’Pinu et isolée dans la plaine de Gozo, cette basilique est l’une des plus importantes églises maltaises.

4. Santa Marija Assunta

Avec un diamètre de 39,6 mètres, la

Rotonde Santa Marija Assunta possède l’une des plus grandes coupoles d’Europe.