Wallonie : la baisse des droits d’enregistrement booste les ventes immobilières

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, les droits d’enregistrement pour l’achat d’une habitation propre et unique en Wallonie sont passés de 12,5 % à 3 %. Cette mesure, mise en place par le gouvernement Dolimont (MR-Les Engagés), vise à accroître le pouvoir d’achat des Wallons pour l’acquisition de leur résidence principale. Elle a boosté les ventes de biens en début d’année.

En Wallonie, la réforme des droits d’enregistrement a généré un regain d’intérêt sur le marché immobilier en ce début d’année. Les ventes y ont augmenté de 15 % en moyenne sur les deux premiers mois de l’année 2025, selon Emmanuel Deboulle, responsable du développement commercial chez ERA, le plus grand réseau d’agences immobilières en Belgique, cité par L’Echo. Le réseau Honesy/Trevi observe également une hausse des ventes de 10 à 15 %, tandis que Latour & Petit, actif surtout dans le Brabant wallon, affiche une augmentation de 20 %.

Un rattrapage en janvier

Les études notariales ont également constaté un effet de rattrapage en janvier, avec une hausse de 42 % des actes signés par rapport à janvier 2024, rapporte le quotidien économique qui a sondé FedNot. «Les acquéreurs ont freiné la signature des actes de vente fin 2024 pour profiter du nouveau système», constate le notaire Renaud Grégoire dans le quotidien économique.

+68% d’actes dans le Brabant wallon

Plus le prix d’achat du bien est élevé, plus le nouveau régime de droits d’enregistrement est intéressant. Par contre, plus les prix d’achat sont bas, plus le bonus-logement était profitable. Suivant cette logique, les notaires du Brabant wallon, où les prix sont plus élevés, ont enregistré une augmentation de 68 % des actes, tandis que dans le Hainaut, où les prix sont plus bas, la hausse est de 36 %. « Dans la majorité des cas, le nouveau régime est plus profitable que l’ancien (le bonus-logement, NDLR), mais l’effet est plus marqué dans les provinces où les prix sont plus chers», poursuit le notaire.

L’impact de la réforme semble s’atténuer progressivement, avec une hausse limitée à 2 % en février et des prévisions similaires pour mars. Pour rappel, le taux réduit à 3% ne s’applique ni aux résidences secondaires ni aux biens d’investissement.