Villa énergivore ne rime plus avec luxe

Efficacité énergétique: plus importante, mais pas décisive

Près de deux agents immobiliers sur trois dans le segment du luxe s’attendent à un impact de la crise énergétique. C’est ce qui ressort d’une enquête commandée par Luxevastgoed.com, une plateforme qui regroupe les offres des agents immobiliers de luxe.

“L’efficacité énergétique est un thème d’actualité, y compris sur le marché de l’immobilier de luxe, explique Gertjan Blancke de Luxevastgoed.com. On a effectivement l’impression qu’elle devient de plus en plus importante. Pourtant, ce n’est pas un facteur décisif. C’est l’emplacement qui l’est. La raison en est simple: on ne peut pas changer la situation du bien, tout le reste peut être amélioré. Mais les acheteurs potentiels sont conscients du coût d’une rénovation énergétique complète. Et ils en tiennent compte lors de la négociation du prix.” Les villas plus anciennes ne se vendent plus aussi facilement, selon Gertjan Blancke, car les travaux nécessaires bloquent certains candidats acheteurs.

Malgré les vents contraires sur de nombreux fronts, la majorité des agents immobiliers interrogés pensent qu’une correction sévère des prix n’est pas à l’ordre du jour. Une stabilisation ou une légère baisse des prix sont les scénarios les plus fréquemment cités. Seuls 14% d’entre eux prévoient une chute brutale des prix. “Nous constatons une certaine division parmi les agents immobiliers, ce qui indique également une certaine incertitude sur le marché, déclare Gertjan Blancke. Les biens restent également en vente un peu plus longtemps. Pendant et peu après la crise du covid, le marché était aux mains des vendeurs. Aujourd’hui, nous avons un marché d’acheteurs.”