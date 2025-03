Vendre son bien à un promoteur immobilier en 2025: un bon plan?

Propriétaire d’un immeuble de rapport ou d’un terrain, votre bien se trouve dans un quartier en pleine expansion et un promoteur vous propose de le racheter. Une offre alléchante en apparence, mais est-elle toujours aussi intéressante dans le contexte actuel? Comment obtenir le meilleur prix?

On dit souvent que vendre un bien à un promoteur immobilier est lucratif parce que cela garantit d’obtenir un prix de vente plus intéressant. “Jusqu’à 40 % plus élevé en moyenne”, estiment les experts d’Immoweb. Mais le secteur de l’immobilier bouge, les tendances évoluent, les conditions du marché aussi… En 2025, votre bien peut-il encore intéresser les promoteurs? Si oui, comment obtenir le meilleur prix?

Les promoteurs achèteront-ils moins facilement en 2025?

« Comment puis-je vendre mon bien à un promoteur en 2025? » La réponse dépend largement de la conjoncture actuelle. Or, tous les signaux ne sont pas au vert pour les vendeurs…

Une hausse générale des coûts

Il ne faut pas oublier une chose: 2024 a été (une fois de plus) une année difficile pour le secteur de la construction. Hausse des prix des matériaux, indexation des salaires, taux hypothécaires élevés… Ces conditions difficiles ont déstabilisé le secteur, et peuvent encore aujourd’hui peser sur les offres des promoteurs.

Des retards de permis

Et si la situation se stabilise peu à peu, « le nombre de permis de construire reste historiquement bas », peut-on lire dans le dernier rapport d’ING. De quoi également impacter les vastes projets immobiliers. En cause? La difficulté de la procédure pour obtenir ce permis. « Les délais sont trop longs », nous expliquait récemment Sven Potvin, CEO de promoteur Antonissen Development Group. « On se retrouve avec une quantité de projets de promoteurs en attente de permis ».

Des délais qui pèsent sur le coût des projets. « Chaque étape du processus coûte extrêmement cher. Vous achetez un terrain, vous réalisez des études de faisabilité, vous engagez un avocat… Ajoutez à cela l’indexation des salaires et l’augmentation des coûts de construction, et le projet devient encore plus onéreux. »

Une main-d’œuvre en pénurie

« La main-d’œuvre devient, elle aussi, un frein de plus en plus important », ajoute ING. Les entreprises de construction ont de plus en plus de difficultés à trouver du personnel qualifié. En 2024, 2619 entreprises du secteur ont été déclarées en faillite, soit une augmentation de 17,4% par rapport à 2023.

Difficile donc de rester rentable dans ces conditions. Les promoteurs peuvent dès lors chercher à réduire leurs frais au maximum, notamment en rognant sur le prix du terrain ou du bien.

Cette année, il est probable que seuls les projets ultra-rentables attirent encore des offres compétitives. Vendre à un promoteur nécessitera dès lors une stratégie bien pensée. En effet, un vendeur bien préparé aura plus de pouvoir de négociation.

Pourtant, évaluer à combien vendre un terrain ou un bien immobilier est un exercice compliqué. Les promoteurs sont des négociateurs hors-pair, qui multiplient les conditions pour obtenir gain de cause au meilleur prix. Avant toute chose, renseignez-vous: étudier la constructibilité du bien avant la vente.

Vérifiez l’emplacement de votre bien . C’est un critère essentiel dans toute transaction immobilière, et encore plus pour un promoteur. « La possibilité de développer des surfaces commerciales est un argument pour revoir le prix de vente à la hausse par exemple », explique Immoweb.

. C’est un critère essentiel dans toute transaction immobilière, et encore plus pour un promoteur. « La possibilité de développer des surfaces commerciales est un argument pour revoir le prix de vente à la hausse par exemple », explique Immoweb. La zone est-elle constructible? Dites-vous bien qu’un promoteur n’a aucun intérêt à acheter votre bien s’il ne peut pas y faire de travaux. Consultez les règlements d’urbanisme de votre commune, et demandez un permis pour votre bien. Celui-ci pourra jouer en votre faveur.

Pensez également à faire jouer la concurrence. Si plusieurs promoteurs immobiliers manifestent de l’intérêt pour votre bien, vous aurez un levier de négociation plus fort pour faire grimper le prix. Consultez des notaires spécialisés en transactions immobilières pour connaître les tendances de prix. Et n’hésitez pas à négocier avec des promoteurs locaux et nationaux. Les grands groupes peuvent avoir plus de moyens, mais les petits promoteurs peuvent être plus flexibles.

Si vous êtes propriétaire d’un bien attractif pour la promotion immobilière, 2025 peut encore être une année propice à la vente, à condition de bien vous entourer et de maîtriser les enjeux financiers, fiscaux et urbanistiques. Faites évaluer votre bien, consultez un expert et prenez le temps de comparer les offres avant de signer!