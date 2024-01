Unibra monte dans le projet Parc d’Enhaive aux côtés de Thomas&Piron

Fin décembre, Thomas&Piron a choisi de partager à 50% avec une filiale du groupe Unibra l’investissement cadrant la mise en œuvre et la commercialisation de l’important projet urbain du Parc d’Enhaive, à Jambes. Le budget global avoisine 150 millions d’euros.

Pour mener à bien et dans les temps le développement du projet Parc d’Enhaive, un nouveau quartier urbain logé à Jambes, Thomas&Piron partagera désormais le risque financier -évalué à quelque 150 millions d’euros– à parts égales avec Unibra. «Il s’agit d’un projet particulièrement gourmand sur le plan financier si on le porte seul. Et dans la conjoncture actuelle, toujours tendue, il vaut mieux partager l’investissement, même si le risque est limité grâce à l’acquisition du foncier et l’obtention des permis. Par ailleurs, notre partenaire, Unibra, nous avait déjà fait rentrer dans deux projets initiés par ses soins (Waterloo et Auderghem, Ndlr). C’est donc un sain renvoi d’ascenseur et une manière d’approfondir encore nos compétences communes. Enfin, plus encore qu’auparavant vu le profil familial de notre entreprise, cela fait sens de ramener de la trésorerie à un moment où l’argent, si on va le chercher en banque, est encore particulièrement cher», résume Aubry Lefebvre, l’administrateur délégué de Thomas&Piron Bâtiment, la filiale du groupe qui pilote les grands développements immobiliers.

Le nouveau quartier se situera à l’angle formé par la N4 et l’avenue Prince de Liège. © Atelier de l'Arbre d'Or+Assar Architects

Jamais deux sans trois

Dans le détail, la collaboration qu’il motive fait suite à l’acquisition par BRDB (filiale foncière du Groupe Unibra) de 50% des parts indivises du terrain du projet, cédées par Foncière Invest (filiale foncière du Groupe Thomas & Piron). L’acquisition a été finalisée ce 21 décembre 2023 avec leurs notaires respectifs et le cabinet légal Linklaters.

Espaces verts publics et jardins privés seront délimités par de nouveaux sentiers à mobilité douce. © Atelier de l'Arbre d'Or+Assar Architects

Pour la suite, les deux entreprises, désormais copropriétaires de deux terrains d’une coquette superficie totale de 3,2 hectares, ont octroyé un droit de superficie (RDA) à une société qu’ils détiennent en commun, la S.A. Triomphe 174, chargée de la mise en oeuvre et de la commercialisation du projet dès le printemps prochain.

Copieux programme

Le permis unique groupé et phasé déjà obtenu prévoit la construction de quelque 350 unités comprenant majoritairement des appartements neufs mais aussi une école, des commerces de proximité et un parc public. Thomas&Piron Bâtiment sera responsable de la construction, dont le démarrage est prévu avec les travaux de voirie en juin prochain, puis ceux des bâtiments dès août 2024. L’ensemble du projet est dessiné et suivi par les bureaux d’architectes Atelier de l’Arbre d’Or et Assar.

Outre son envergure et sa localisation assez uniques à l’heure de l’arrêt confirmé de l’extension des centres urbains, ce projet urbain se gausse de devenir le premier quartier namurois de cette ampleur briguant le statut «zéro énergie fossile» en misant notamment sur un système (réseau) de géothermie dernier cri.