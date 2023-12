Une entreprise wallonne décroche le premier prix « Green Solutions Awards » à Dubai 

En marge de la COP28, s’est déroulée ce mardi soir à Dubai la cérémonie internationale des Green Solutions Awards. C’est le projet CBlue, logé à Suarlée au sein du parc Ecolys, qui emporte la palme.

Organisés par Construction 21, un réseau d’experts engagés pour la construction et la ville durable, les Green Solutions Awards sont devenus au fil du temps des références incontournables et une carte de visite unique pour les lauréats primés. ​Plus de 57 projets étaient retenus pour la finale internationale, à l’issue des finales nationales, avec des réalisations venant des quatre coins du globe.

Dans la catégorie ‘Construction Neuve’, 12 lauréats nationaux restaient en lice pour la dernière joute, avec des projets de tous types. Et c’est le bâtiment CBlue, un immeuble de bureaux de deux niveaux situé dans le parc Ecolys à Suarlée (Namur), qui a été retenu comme lauréat dans la prestigieuse catégorie ‘Grand Prix International Construction Neuve’. « Au vu de la qualité des autres projets présentés, nous étions loin d’imaginer recevoir un tel prix… », intervient Laurent Riche, l’administrateur délégué de l’entreprise de construction Stabilame, déjà très heureux d’avoir été retenu parmi les nominés, et présent à Dubai pour recevoir son trophée.

Les trois piliers du projet primé: de gauche à droite, Laurent RICHE (Stabilame) – Maxime VERWILGHEN (Esquisse Architecture) – Arnaud LIGOT (CBlue) © DR

Circularité, coût et reproductibilité à tous les étages

Le jury présent à la COP28 a plébiscité le projet belge «pour sa vision holistique de la durabilité (matériaux bois biosourcés, circuits courts, autosuffisance énergétique, architecture bioclimatique) mais aussi pour sa réflexion plus globale, incluant le bien-être des occupants, son optimisation de la matière, sa mobilité durable». ​ Le coût rationnel du bâtiment, étudié pour répondre à la contrainte économique du propriétaire, a également pesé dans la balance, tout comme la reproductibilité aisée du projet. ​

Conçu par le bureau d’architecture Esquisse (Andenne), le prototype du bâtiment primé a été entièrement pensé pour être construit en atelier et en produit circuit court (ossature bois, châssis et murs intérieurs vitrés) chez Stabilame (Mariembourg), à la Menuiserie Riche.

© DR

Arnaud Ligot, le maître d’ouvrage du bâtiment et CEO de l’entreprise wallonne IT CBlue, qui y occupe actuellement 22 collaborateurs sur deux niveaux, voulait compenser le carbone informatique dégagé par son activité quotidienne. ​Maxime Verwilghen, le concepteur (Esquisse), a donc dû exploiter au maximum les solutions d’architecture bioclimatique, de luminosité intérieure, de transparence et de modularité. ​

Le constructeur, Stabilame, a quant à lui apporté la solution bois et son expertise en optimisation: apporter le bon matériau au bon endroit et dans la bonne quantité, y joindre des solutions d’évolutivité et de flexibilité du bâti existant et utiliser des matériaux d’ingénierie bois (CLT collé et lamellé-collé fabriqués à Mariembourg) et des châssis avec certification environnementale.