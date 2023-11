Une dent creuse de l’avenue Louise transformée en appart-hotel

La maison centenaire de l’avenue Louise qui a hébergé jusqu’en 2019 le restaurant La Porte des Indes va être rehaussée et alignée sur ses voisines. Le projet est à l’enquête publique depuis hier et ce jusqu’au 16 novembre.

Pour bizarre qu’elle paraît, la demande de permis qui vient d’être déposée à hauteur du 455 de l’avenue Louise, là où est logée une ancienne maison de maître coincée entre deux immeubles, fait sens. L’actuelle bâtisse, connue pour avoir hébergé durant des décennies le restaurant La Porte des Indes (Blue Elephant), date de 1926. Elle ne compte toujours que quatre niveaux hors sol alors que ses voisines en comptent 11 et 12. Dans le projet déposé et déclaré complet le 23 octobre dernier, la maison existante deviendrait le soubassement de la nouvelle construction projetée dans les étages. A cet effet, la toiture originelle serait retirée et la structure serait renforcée pour accueillir 9 nouveaux niveaux préfabriqués.

Immeuble vertical mixte

Arnaud Le Grelle, le nouveau propriétaire (Dent Creuse et Meccabuild), souhaite relancer une activité économique sur le lieu et conserver le restaurant/bar et le logement existants. Un établissement hôtelier viendrait s’ajouter en partie supérieure, du 4e au 12e étage. Le commerce (rez-1/rez+1) et l’unité de logement qui le surplombe seraient restaurés, façade comprise. Le nouveau projet dessiné par l’architecte Francis Metzger (MA2) viserait à remplir la dent creuse actuelle avec un appart-hôtel de 14 unités indépendantes allant du studio à l’appartement 2 chambres et destinées à une location temporaire (jusqu’à un mois). Outre un ascenseur, deux cages d’escalier seront intégrées dans le nouvel ensemble pour respecter les nouvelles normes de sécurité imposées à ce type d’établissement.

Les différents niveaux et fonctions réparties dans le nouveau complexe vertical. © MA2 Architects

Construction sèche et modulaire

Le parti pris est de faire construire les modules préfabriqués des nouveaux étages en filière sèche dans les ateliers de Meccabuild à Aarschot, entreprise également pilotée par le nouveau propriétaire des lieux. Les différents étages modulaires en structure bois-acier qui seront posés sur la structure existante renforcée pour les accueillir seront habillés d’une cotte de maille métallique (bardage) en laiton tissé inoxydable. Une seconde structure en fils plus épais, également tissés selon un motif jacquard, sera superposée et mise en œuvre dans des cadres métalliques sur rail pour former un système de volets amovibles.

La façade arrière serait revêtue d’un enduit blanc. Les brise-vues mis en place aux endroits nécessaires (balcon et terrasses) sont prévus en maille ajourée identique à celle de la façade à rue. L’escalier de secours extérieur visible en façade arrière sera intégré dans le traitement de façade et recouvert de cette même maille qui fait également office de protection sur toute la hauteur.

La Commission de concertation devant valider ou non la délivrance du permis est prévue dès la fin du mois. Le chantier pourrait donc être lancé assez rapidement et sur place et dans les ateliers d’Aarschot. La pose sur place permettrait ensuite une ouverture passablement rapide de l’ensemble du nouveau complexe vertical.